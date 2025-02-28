28 лютого очікується К-індекс 4, що означає жовтий рівень і слабку магнітну бурю. Вона не здатна суттєво вплинути на самопочуття.

Варто пам’ятати, що прогнози магнітної активності завжди попередні. Сонячна активність може змінюватися дуже швидко, тому дані оновлюються навіть протягом доби.

Як відомо, магнітні бурі мають здатність впливати на атмосферний тиск, тому в ці дні деякі люди можуть почуватися гірше. У деяких людей вони здатні викликати головний біль, втому, безсоння, дратівливість, зниження концентрації та загальне погіршення самопочуття.

Щоб зменшити вплив магнітних бур, важливо більше відпочивати й уникати стресових ситуацій. У цей період рекомендується пити достатню кількість води, обмежити вживання кофеїну та алкоголю, а також дотримуватися легкої дієти, багатої на вітаміни та мікроелементи.

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