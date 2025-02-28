28 февраля ожидается К-индекс 4, означающий желтый уровень и слабую магнитную бурю. Она не способна существенно повлиять на самочувствие.

Стоит помнить, что прогнозы магнитной активности всегда предварительные. Солнечная активность может меняться очень быстро, поэтому данные обновляются даже в течение суток.

Как известно, магнитные бури обладают способностью влиять на атмосферное давление, поэтому в эти дни некоторые люди могут чувствовать себя хуже. У некоторых людей они способны вызвать головную боль, усталость, бессонницу, раздражительность, снижение концентрации и общее ухудшение самочувствия.

Чтобы уменьшить влияние магнитных бурь, важно больше отдыхать и избегать стрессовых ситуаций. В этот период рекомендуется пить достаточное количество воды, ограничить употребление кофеина и алкоголя, а также придерживаться легкой диеты, богатой витаминами и микроэлементами.

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