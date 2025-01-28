Всі події як завжди – безкоштовні, деінде вас попросять зробити благодійний внесок та зареєструватися. Гарних та плідних вам вихідних.
Що: Казімеж – єврейський район Кракова
Де: Ніжинська, 66, Музей історії євреїв
Коли: 28 січня, 18:00
Що: Лекція «Загадки Брейгеля»
Де: Троїцька, 49-51, б-ка Грушевського, Музей Української книги
Коли: 29 січня, 15:00
Що: Майстер клас «В пошуках гармонії: світ мандал»
Де: Преображенська, 35-а, б-ка N1
Коли: 29 січня, 13:00
Реєстрація
Що: Концерт, присвячений пам’яті викладача Миколи Повзуна
Де: Маразліївська, 7, Всесвітній клуб одеситів
Коли: 29 січня, 18:00
Благодійний внесок
Що: Майстер-клас “Янгол-оберіг: сила традицій і єдності”
Де: Торгова, 32
Коли: 30 січня, 17:00