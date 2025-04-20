За даними Центру прогнозування космічної погоди при Національному управлінні океанічних і атмосферних досліджень США, у неділю, 20 квітня, очікується сонячна активність із К-індексом 3 (зелений рівень), що відповідає слабким магнітним бурям, які не впливатимуть на Землю і на стан метеозалежних людей.

Відомо, що G-індекс характеризує інтенсивність геомагнітної бурі від 1 до 5 і відповідає К-індексу, якщо додати 4. Тобто, наприклад, бурі G1 відповідають К-індексу 5. К-індекс застосовується фахівцями для позначення інтенсивності магнітних бур, геомагнітна активність яких вимірюється за шкалою від 0 до 9.

Як магнітні бурі впливають на людину

Вплив залежить від індивідуальної реакції організму, але найчастіші скарги в дні магнітних бур:

головний біль, мігрень

підвищення або падіння артеріального тиску

порушення сну

запаморочення, шум у вухах

тривожність, дратівливість, дратівливість

загострення хронічних захворювань

проблеми із серцем.

У зоні ризику: люди похилого віку, метеозалежні, ті, хто має проблеми з серцем, судинами або нервовою системою.

Як захистити організм у дні магнітних бур