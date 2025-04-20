магнитные бури
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За даними Центру прогнозування космічної погоди при Національному управлінні океанічних і атмосферних досліджень США, у неділю, 20 квітня, очікується сонячна активність із К-індексом 3 (зелений рівень), що відповідає слабким магнітним бурям, які не впливатимуть на Землю і на стан метеозалежних людей.

Відомо, що G-індекс характеризує інтенсивність геомагнітної бурі від 1 до 5 і відповідає К-індексу, якщо додати 4. Тобто, наприклад, бурі G1 відповідають К-індексу 5. К-індекс застосовується фахівцями для позначення інтенсивності магнітних бур, геомагнітна активність яких вимірюється за шкалою від 0 до 9.

Як магнітні бурі впливають на людину

Вплив залежить від індивідуальної реакції організму, але найчастіші скарги в дні магнітних бур:

  • головний біль, мігрень
  • підвищення або падіння артеріального тиску
  • порушення сну
  • запаморочення, шум у вухах
  • тривожність, дратівливість, дратівливість
  • загострення хронічних захворювань
  • проблеми із серцем.

У зоні ризику: люди похилого віку, метеозалежні, ті, хто має проблеми з серцем, судинами або нервовою системою.

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Як захистити організм у дні магнітних бур

  • Не перевантажуйте себе – фізично та емоційно.
  • Пийте багато води – щоб підтримати кровообіг і тиск.
  • Уникайте алкоголю та енергетиків – навпаки, пийте чай із м’ятою, ромашкою чи імбиром.
  • Зменшіть вплив екранів перед сном – електромагнітне випромінювання тільки погіршує ситуацію.
  • Висипайтеся і гуляйте на повітрі – це найкраща профілактика.
  • Слідкуйте за ліками – якщо приймаєте серцеві або заспокійливі препарати, не змінюйте дозу без консультації з лікарем.

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