За даними Центру прогнозування космічної погоди при Національному управлінні океанічних і атмосферних досліджень США, у неділю, 20 квітня, очікується сонячна активність із К-індексом 3 (зелений рівень), що відповідає слабким магнітним бурям, які не впливатимуть на Землю і на стан метеозалежних людей.
Відомо, що G-індекс характеризує інтенсивність геомагнітної бурі від 1 до 5 і відповідає К-індексу, якщо додати 4. Тобто, наприклад, бурі G1 відповідають К-індексу 5. К-індекс застосовується фахівцями для позначення інтенсивності магнітних бур, геомагнітна активність яких вимірюється за шкалою від 0 до 9.
Як магнітні бурі впливають на людину
Вплив залежить від індивідуальної реакції організму, але найчастіші скарги в дні магнітних бур:
- головний біль, мігрень
- підвищення або падіння артеріального тиску
- порушення сну
- запаморочення, шум у вухах
- тривожність, дратівливість, дратівливість
- загострення хронічних захворювань
- проблеми із серцем.
У зоні ризику: люди похилого віку, метеозалежні, ті, хто має проблеми з серцем, судинами або нервовою системою.
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Як захистити організм у дні магнітних бур
- Не перевантажуйте себе – фізично та емоційно.
- Пийте багато води – щоб підтримати кровообіг і тиск.
- Уникайте алкоголю та енергетиків – навпаки, пийте чай із м’ятою, ромашкою чи імбиром.
- Зменшіть вплив екранів перед сном – електромагнітне випромінювання тільки погіршує ситуацію.
- Висипайтеся і гуляйте на повітрі – це найкраща профілактика.
- Слідкуйте за ліками – якщо приймаєте серцеві або заспокійливі препарати, не змінюйте дозу без консультації з лікарем.