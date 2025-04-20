магнитные бури
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По данным Центра прогнозирования космической погоды при Национальном управлении океанических и атмосферных исследований США, в воскресенье, 20 апреля, ожидается солнечная активность с К-индексом 3 (зеленый уровень), что соответствует слабым магнитным бурям, которые не будут влиять на Землю и на состояние метеозависимых людей.

Известно, что G-индекс характеризует интенсивность геомагнитной бури от 1 до 5 и соответствует К-индексу, если добавить 4. То есть, например, бури G1 соответствуют К-индексу 5. К-индекс применяется специалистами для обозначения интенсивности магнитных бурь, геомагнитная активность которых измеряется по шкале от 0 до 9.

Как магнитные бури влияют на человека

Влияние зависит от индивидуальной реакции организма, но самые частые жалобы в дни магнитных бурь:

  • головная боль, мигрень
  • повышение или падение артериального давления
  • нарушение сна
  • головокружение, шум в ушах
  • тревожность, раздражительность,
  • обострение хронических заболеваний
  • проблемы с сердцем

В зоне риска: пожилые люди, метеозависимые, те, кто имеет проблемы с сердцем, сосудами или нервной системой.

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Как защитить организм в дни магнитных бурь

  • Не перегружайте себя — физически и эмоционально.
  • Пейте много воды — чтобы поддержать кровообращение и давление.
  • Избегайте алкоголя и энергетиков — наоборот, пейте чай с мятой, ромашкой или имбирем.
  • Уменьшите воздействие экранов перед сном — электромагнитное излучение только усугубляет ситуацию.
  • Высыпайтесь и гуляйте на воздухе — это лучшая профилактика.
  • Следите за лекарствами — если принимаете сердечные или успокоительные препараты, не меняйте дозу без консультации с врачом.

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