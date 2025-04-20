По данным Центра прогнозирования космической погоды при Национальном управлении океанических и атмосферных исследований США, в воскресенье, 20 апреля, ожидается солнечная активность с К-индексом 3 (зеленый уровень), что соответствует слабым магнитным бурям, которые не будут влиять на Землю и на состояние метеозависимых людей.

Известно, что G-индекс характеризует интенсивность геомагнитной бури от 1 до 5 и соответствует К-индексу, если добавить 4. То есть, например, бури G1 соответствуют К-индексу 5. К-индекс применяется специалистами для обозначения интенсивности магнитных бурь, геомагнитная активность которых измеряется по шкале от 0 до 9.

Как магнитные бури влияют на человека

Влияние зависит от индивидуальной реакции организма, но самые частые жалобы в дни магнитных бурь:

головная боль, мигрень

повышение или падение артериального давления

нарушение сна

головокружение, шум в ушах

тревожность, раздражительность,

обострение хронических заболеваний

проблемы с сердцем

В зоне риска: пожилые люди, метеозависимые, те, кто имеет проблемы с сердцем, сосудами или нервной системой.

Как защитить организм в дни магнитных бурь