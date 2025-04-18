Головна подія вихідних – світанкові концерти на Ланжероні. Цього тижня вони відбудуться в суботу та неділю. Погодьтеся, наше сонце та море – це великий скарб, яким можна насолоджуватися кожного дня безкоштовно. А якщо це робити під прекрасну музику, то настрій після піанотерапії буде кращим вдвічі. Не забудьте взяти з собою донат для музиканта.

Якщо ви будете в п’ятницю вдень в центрі міста, не забудьте привітати директора Музея західного та східного мистецтва із новою виставко. Впевнені, і вам буде цікаво і йому приємно.

Про інші події, як завжди, шукайте в нашому огляді. Гарних вихідних та світлого Великодня!

Що: Піаносвітанок. Грає Ігор Янчук

Де: Ланжерон, плити

Коли: 19, 20 квітня, 6:00

Що: Виставка Едуарда Поронника «Муза часу»

Де: Італійська, 9, Музей західного та східного мистецтва

Коли: 18 квітня, 15:00

Що: Презентація збірки «І буде місто сповнене життям»

Де: Троїцька 49/51, б-ка Грушевського

Коли: 18 квітня, 15:30

Що: Тренінг для батьків «Дозвіл дітям на проживання емоцій»

Де: Добровольців , 26 (Говорова)

Коли: 18 квітня, 12:00

Що: Екскурсія в музей трамвая

Де: Олексіївська площа, 21, Депо

Коли: 19 квітня, 12:00





