Головна подія вихідних – світанкові концерти на Ланжероні. Цього тижня вони відбудуться в суботу та неділю. Погодьтеся, наше сонце та море – це великий скарб, яким можна насолоджуватися кожного дня безкоштовно. А якщо це робити під прекрасну музику, то настрій після піанотерапії буде кращим вдвічі. Не забудьте взяти з собою донат для музиканта.
Якщо ви будете в п’ятницю вдень в центрі міста, не забудьте привітати директора Музея західного та східного мистецтва із новою виставко. Впевнені, і вам буде цікаво і йому приємно.
Про інші події, як завжди, шукайте в нашому огляді. Гарних вихідних та світлого Великодня!
Що: Піаносвітанок. Грає Ігор Янчук
Де: Ланжерон, плити
Коли: 19, 20 квітня, 6:00
Що: Виставка Едуарда Поронника «Муза часу»
Де: Італійська, 9, Музей західного та східного мистецтва
Коли: 18 квітня, 15:00
Що: Презентація збірки «І буде місто сповнене життям»
Де: Троїцька 49/51, б-ка Грушевського
Коли: 18 квітня, 15:30
Що: Тренінг для батьків «Дозвіл дітям на проживання емоцій»
Де: Добровольців , 26 (Говорова)
Коли: 18 квітня, 12:00
Що: Екскурсія в музей трамвая
Де: Олексіївська площа, 21, Депо
Коли: 19 квітня, 12:00