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Магнітні бурі: якою буде сонячна активність 10 грудня

Магнітні бурі: якою буде сонячна активність 10 грудня

Сьогодні, 10 грудня, очікуються невеликі геомагнітні обурення, які не вплинуть на людей.

За інформацією Центру прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США, у вівторок, 10 грудня, очікується низька сонячна активність із К-індексом 3 (зелений рівень) – несильні магнітні хвилювання.

Варто не забувати про те, що сонячна активність постійно змінюється, тому краще постійно відслідковувати показники сонячних спалахів і геомагнітних бур та не припиняти з особливою ретельністю стежити за власним здоров’ям.

Нагадаємо, магнітні бурі можуть спричинити головні болі, слабкість, дратівливість або проблеми зі сном, тому дотримання цих порад допоможе зменшити їхній вплив на організм.

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Фахівці радять метеозалежним людям у ці дні більше уваги приділити своєму здоров’ю.

Зокрема, корисно:

  • збалансувати раціон, включити продукти, що зміцнюють судини;
  • підтримувати активний спосіб життя, гуляти на свіжому повітрі;
  • приймати контрастний душ або обливати холодною водою;
  • забезпечити чергування роботи та відпочинку, уникати перевтоми.
  • також уникайте стресів і намагайтеся більше відпочивати.
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Редакція ПРОФІЛЬ
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