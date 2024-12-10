Магнітні бурі: якою буде сонячна активність 10 грудня

Сьогодні, 10 грудня, очікуються невеликі геомагнітні обурення, які не вплинуть на людей.
За інформацією Центру прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США, у вівторок, 10 грудня, очікується низька сонячна активність із К-індексом 3 (зелений рівень) – несильні магнітні хвилювання.
Варто не забувати про те, що сонячна активність постійно змінюється, тому краще постійно відслідковувати показники сонячних спалахів і геомагнітних бур та не припиняти з особливою ретельністю стежити за власним здоров’ям.
Нагадаємо, магнітні бурі можуть спричинити головні болі, слабкість, дратівливість або проблеми зі сном, тому дотримання цих порад допоможе зменшити їхній вплив на організм.
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Фахівці радять метеозалежним людям у ці дні більше уваги приділити своєму здоров’ю.
Зокрема, корисно:
- збалансувати раціон, включити продукти, що зміцнюють судини;
- підтримувати активний спосіб життя, гуляти на свіжому повітрі;
- приймати контрастний душ або обливати холодною водою;
- забезпечити чергування роботи та відпочинку, уникати перевтоми.
- також уникайте стресів і намагайтеся більше відпочивати.