Магнітні бурі: якою буде сонячна активність 10 грудня

За інформацією Центру прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США, у вівторок, 10 грудня, очікується низька сонячна активність із К-індексом 3 (зелений рівень) – несильні магнітні хвилювання.

Варто не забувати про те, що сонячна активність постійно змінюється, тому краще постійно відслідковувати показники сонячних спалахів і геомагнітних бур та не припиняти з особливою ретельністю стежити за власним здоров’ям.

Нагадаємо, магнітні бурі можуть спричинити головні болі, слабкість, дратівливість або проблеми зі сном, тому дотримання цих порад допоможе зменшити їхній вплив на організм.

Фахівці радять метеозалежним людям у ці дні більше уваги приділити своєму здоров’ю.

Зокрема, корисно: