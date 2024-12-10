Магнитные бури: какой будет солнечная активность 10 декабря

По информации Центра прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США, во вторник, 10 декабря, ожидается низкая солнечная активность с К-индексом 3 (зеленый уровень) – несильные магнитные волнения.

Стоит не забывать о том, что солнечная активность постоянно меняется, поэтому лучше постоянно отслеживать показатели солнечных вспышек и геомагнитных бурь и не прекращать с особой тщательностью следить за собственным здоровьем.

Напомним, магнитные бури могут вызвать головные боли, слабость, раздражительность или проблемы со сном, поэтому соблюдение этих советов поможет уменьшить их влияние на организм.

Специалисты советуют метеозависимым людям в эти дни больше внимания уделить своему здоровью.

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