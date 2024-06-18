Магнітні бурі: якою буде космічна погода 18 червня

Магнітні бурі: якою буде космічна погода 18 червня

Згідно з прогнозом сонячної активності, з 18 по 24 червня Землю накриє затяжний геошторм. Це означає, що у зазначений період спостерігатиметься сильна магнітна буря.

Такий прогноз озвучено Центром прогнозування космічної погоди США.

Магнітні бурі (спалахи на Сонці, геомагнітна активність) – процеси, що відбуваються на поверхні Сонця, які викидають у космос енергію, яка, досягаючи магнітного поля Землі, може спричиняти больові відчуття у метеозалежних людей.

Геомагнітні бурі можуть спричинити збої в роботі супутникових систем зв’язку, навігації та метеорології, а також призвести до виникнення аномалій у роботі мереж електропередачі. Тому необхідно вжити запобіжних заходів і бути готовими до можливих негативних наслідків.

Як уникнути наслідків магнітних бур

Магнітні бурі можуть мати різноманітні наслідки. Наприклад, завдяки їм виникають полярні сяйва. Але частіше магнітні бурі все ж пов’язують зі збоями в роботі електромереж, телефонного та супутникового зв’язку, навігаційних систем тощо.

Під час магнітних бур літні та метеозалежні люди можуть відчувати загальне нездужання і зниження працездатності. Можливі підвищене емоційне і нервове напруження та погіршення самопочуття.

У ці дні люди з хронічними захворюваннями мають уважно стежити за своїм здоров’ям і приймати ліки, призначені лікарем.

Також рекомендується більше відпочивати, гуляти на свіжому повітрі, правильно харчуватися та дотримуватись режиму сну.

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