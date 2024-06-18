Магнитные бури: какой будет космическая погода 18 июня

Магнитные бури: какой будет космическая погода 18 июня

Согласно прогнозу солнечной активности, с 18 по 24 июня Землю накроет затяжной геошторм. Это означает, что в указанный период будет наблюдаться сильная магнитная буря.

Такой прогноз озвучен Центром прогнозирования космической погоды США.

Магнитные бури (вспышки на Солнце, геомагнитная активность) — процессы, происходящие на поверхности Солнца, выбрасывающие в космос энергию, которая, достигая магнитного поля Земли, может вызывать болевые ощущения у метеозависимых людей.

Геомагнитные бури могут вызвать сбои в работе спутниковых систем связи, навигации и метеорологии, а также привести к возникновению аномалий в работе сетей электропередачи. Поэтому необходимо предпринять меры предосторожности и быть готовыми к возможным негативным последствиям.

Как избежать последствий магнитных бурь

Магнитные бури могут иметь разнообразные последствия. Например, благодаря им возникают полярные сияния. Но чаще магнитные бури все же связывают со сбоями в работе электросетей, телефонной и спутниковой связи, навигационных систем и т.п.

Во время магнитных бурь пожилые и метеозависимые люди могут испытывать общее недомогание и снижение работоспособности. Возможны повышенное эмоциональное и нервное напряжение и ухудшение самочувствия.

В эти дни люди с хроническими заболеваниями должны внимательно следить за своим здоровьем и принимать лекарства, назначенные врачом.

Также рекомендуется больше отдыхать, гулять на свежем воздухе, правильно питаться и соблюдать режим сна.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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