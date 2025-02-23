За даними сайту Meteoagent, який складає свій прогноз на основі супутникових систем NOAA, TESIS і наукових міжнародних метеорологічних лабораторій по всьому світу, на вихідних, 22-23 лютого, прогнозується «зелений» рівень магнітних коливань.

Вчені Центру прогнозування космічної погоди також не бачать великих геомагнітних штормів 23 лютого, вони прогнозують незначні геомагнітні коливання, які не матимуть жодного впливу на Землю.

Читайте також: В Одеській області змінився розклад приміських поїздів – новий графік

Магнітні бурі – це тимчасові збурення магнітного поля Землі, спричинені сонячною активністю. Під час таких явищ люди зі слабким здоров’ям можуть відчувати головний біль, запаморочення, перепади тиску і загальну слабкість.

Як захистити себе під час магнітних бур: