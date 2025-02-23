По данным сайта Meteoagent, который составляет свой прогноз на основе спутниковых систем NOAA, TESIS и научных международных метеорологических лабораторий по всему миру, на выходных, 22-23 февраля, прогнозируется «зеленый» уровень магнитных колебаний.

Ученые Центра прогнозирования космической погоды также не видят больших геомагнитных штормов 23 февраля, они прогнозируют незначительные геомагнитные колебания, которые не будут иметь никакого влияния на Землю.

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Магнитные бури — это временные возмущения магнитного поля Земли, вызванные солнечной активностью. Во время таких явлений люди со слабым здоровьем могут испытывать головную боль, головокружение, перепады давления и общую слабость.

Как защитить себя во время магнитных бурь:

Избегайте переутомления и стресса

Соблюдайте режим сна

Пейте достаточно воды

Ограничьте физические нагрузки

При необходимости принимайте назначенные врачом лекарства

Проводите больше времени на свежем воздухе



























