Магнітні бурі: у п’ятницю 8 березня почнеться шторм, як від нього вберегтися

У п’ятницю, 8 березня, очікується сильна магнітна буря жовтого рівня, яка вже 9 березня посилиться до червоного рівня і зможе впливати на самопочуття людей.
Прогноз сонячної та геомагнітної активності опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.
Найбільш поширені симптоми в дні магнітних бур
На думку фахівців, ступінь виразності та характер впливу магнітних коливань індивідуальні та можуть бути пов’язані:
- з віком людини;
- його психічним станом;
- схильністю до серцево-судинних захворювань;
- з наявністю хронічних захворювань.
До найбільш поширених симптомів, що зустрічаються у людей у дні підвищеної сонячної активності, відносять такі, як:
- головний біль;
- мігрень;
- запаморочення;
- скачки тиску;
- порушення серцевого ритму;
- ломота в тілі;
- біль у суглобах;
- загострення хронічних захворювань;
- загальна слабкість;
- зниження працездатності;
- порушення концентрації;
- безсоння;
- сонливість;
- апатія;
- депресивні настрої;
- підвищення тривожності;
- агресія;
- дратівливість.
Як звести негативний вплив магнітних бур до мінімуму
Мінімізувати негативний вплив магнітних бур на організм допоможуть прості правила:
- найбільше часу на свіжому повітрі;
- обмежте вживання важкої їжі та алкоголю;
- включіть у свій раціон більше води, овочів та фруктів;
- уникайте стресу, перевтоми, підвищених навантажень;
- подбайте про наявність ліків проти хронічних хвороб.