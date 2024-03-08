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Магнітні бурі: у п’ятницю 8 березня почнеться шторм, як від нього вберегтися

Магнітні бурі: у п’ятницю 8 березня почнеться шторм, як від нього вберегтися

У п’ятницю, 8 березня, очікується сильна магнітна буря жовтого рівня, яка вже 9 березня посилиться до червоного рівня і зможе впливати на самопочуття людей.

Прогноз сонячної та геомагнітної активності опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.

Найбільш поширені симптоми в дні магнітних бур

На думку фахівців, ступінь виразності та характер впливу магнітних коливань індивідуальні та можуть бути пов’язані:

  • з віком людини;
  • його психічним станом;
  • схильністю до серцево-судинних захворювань;
  • з наявністю хронічних захворювань.

До найбільш поширених симптомів, що зустрічаються у людей у дні підвищеної сонячної активності, відносять такі, як:

  • головний біль;
  • мігрень;
  • запаморочення;
  • скачки тиску;
  • порушення серцевого ритму;
  • ломота в тілі;
  • біль у суглобах;
  • загострення хронічних захворювань;
  • загальна слабкість;
  • зниження працездатності;
  • порушення концентрації;
  • безсоння;
  • сонливість;
  • апатія;
  • депресивні настрої;
  • підвищення тривожності;
  • агресія;
  • дратівливість.

Як звести негативний вплив магнітних бур до мінімуму

Мінімізувати негативний вплив магнітних бур на організм допоможуть прості правила:

  • найбільше часу на свіжому повітрі;
  • обмежте вживання важкої їжі та алкоголю;
  • включіть у свій раціон більше води, овочів та фруктів;
  • уникайте стресу, перевтоми, підвищених навантажень;
  • подбайте про наявність ліків проти хронічних хвороб.
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Редакція ПРОФІЛЬ
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