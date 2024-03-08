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Магнитные бури: в пятницу 8 марта начнется шторм, как от него уберечься

Магнитные бури: в пятницу 8 марта начнется шторм, как от него уберечься

В пятницу, 8 марта, ожидается сильная магнитная буря желтого уровня, которая уже 9 марта усилится до красного уровня и сможет влиять на самочувствие людей.

Прогноз солнечной и геомагнитной активности опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Наиболее распространенные симптомы в дни магнитных бурь

По мнению специалистов, степень выраженности и характер воздействия магнитных колебаний индивидуальны и могут быть связаны:

  • с возрастом человека;
  • его психическим состоянием;
  • склонностью к сердечно-сосудистым заболеваниям;
  • с наличием хронических заболеваний.

К наиболее распространенным симптомам, встречающимся у людей в дни повышенной солнечной активности, относят такие, как:

  • головная боль;
  • мигрень;
  • головокружение;
  • скачки давления;
  • нарушение сердечного ритма;
  • ломота в теле;
  • боль в суставах;
  • обострение хронических заболеваний;
  • общая слабость;
  • снижение работоспособности;
  • нарушение концентрации;
  • бессонница;
  • сонливость;
  • апатия;
  • депрессивные настроения;
  • повышение тревожности;
  • агрессия;
  • раздражительность.

Как свести негативное влияние магнитных бурь к минимуму

Минимизировать негативное влияние магнитных бурь на организм помогут простые правила:

  • находитесь больше времени на свежем воздухе;
  • ограничьте употребление тяжелой пищи и алкоголя;
  • включите в свой рацион больше воды, овощей и фруктов;
  • избегайте стресса, переутомления, повышенных нагрузок;
  • позаботьтесь о наличии лекарств против хронических болезней.
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Редакция ПРОФИЛЬ
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