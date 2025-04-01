Центр прогнозування космічної погоди NOAA (Національне агентство океанографічних і атмосферних досліджень США) і Meteoagent опублікували найбільш точний календар магнітних бур на квітень 2025 року.

У вівторок, 1 квітня, очікується сонячна активність із К-індексом 3 (жовтий рівень), що відповідає слабкій магнітній бурі.

У квітні 2025 року очікуються магнітні бурі різної сили, особливо в другій половині місяця. Протягом майже всього місяця можливі геомагнітні сплески, середні та сильні бурі переважно припадуть на кінець квітня.

Помірні магнітні бурі з індексом 4 спостерігатимуться 6, 7, 11, 12, 13, 14 і 21 квітня. Сильні бурі у квітні з індексом 5 очікуються 5, 8, 9, 10 і 22 квітня.

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Вплив магнітних бур на людину

Магнітні бурі – це збурення геомагнітного поля Землі, спричинені потоками сонячного вітру. Вони можуть чинити різний вплив на людину, особливо на тих, хто чутливий до змін довкілля.

Під час геомагнітних збурень можливі головний біль, зміни тиску, погіршення настрою, дратівливість, тривожність, порушення сну, сонливість або прискорене серцебиття.

Фахівці рекомендують у такі дні дотримуватися простих правил, які допоможуть мінімізувати негативні наслідки магнітних бур. Насамперед, важливо стежити за режимом сну та відпочинку, уникаючи надмірних навантажень і стресових ситуацій.



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