Магнитные бури в апреле 2025 года

Центр прогнозирования космической погоды NOAA (Национальное агентство океанографических и атмосферных исследований США) и Meteoagent опубликовали наиболее точный календарь магнитных бурь на апрель 2025 года.

Во вторник, 1 апреля, ожидается солнечная активность с К-индексом 3 (желтый уровень), что соответствует слабой магнитной буре.

В апреле 2025 года ожидаются магнитные бури разной силы, особенно во второй половине месяца. В течение почти всего месяца возможны геомагнитные всплески, средние и сильные бури преимущественно придутся на конец апреля.

Умеренные магнитные бури с индексом 4 будут наблюдаться 6, 7, 11, 12, 13, 14 и 21 апреля. Сильные бури в апреле с индексом 5 ожидаются 5, 8, 9, 10 и 22 апреля.

Выбор редакции: В Одессе появилась улица в честь общины караимов

Воздействие магнитных бурь на человека

Магнитные бури — это возмущения геомагнитного поля Земли, вызванные потоками солнечного ветра. Они могут оказывать различное влияние на человека, особенно на тех, кто чувствителен к изменениям окружающей среды.

Во время геомагнитных возмущений возможны головная боль, изменения давления, ухудшение настроения, раздражительность, тревожность, нарушение сна, сонливость или учащенное сердцебиение.

Специалисты рекомендуют в такие дни соблюдать простые правила, которые помогут минимизировать негативные последствия магнитных бурь. Прежде всего, важно следить за режимом сна и отдыха, избегая чрезмерных нагрузок и стрессовых ситуаций.

Врачи советуют:

пить больше чистой воды,

отказаться от чрезмерного употребления кофеина и алкоголя,

включать в рацион больше свежих овощей, фруктов и продуктов, богатых магнием и калием,

гулять на свежем воздухе и избегать переутомления.











