Магнітні бурі у квітні 2024: чого чекати цього понеділка

Як мінімум половину магнітних бур квітня поточного року ми вже пережили і, за даними фахівців з космічної погоди, найближчі пару днів обіцяють бути відносно спокійними.

Сьогодні, у понеділок, 15 квітня, можливі окремі збурені періоди, попереджають вчені Одеської обсерваторії Радіоастрономічного інституту НАН України.

Зазначимо, що період підвищеної геомагнітної активності може розпочатися вже з 17 квітня. З 19 по 22 квітня очікується тривала та одночасно сильна магнітна буря. Активність Сонця з кожним днем зростатиме.

Остання на місяці висока сонячна активність настане 29 і 30 числа. Ця буря буде слабкою.

У той же час важливо пам’ятати, що прогноз бур на такий тривалий термін неточний і може змінюватися з часом.

Чого варто побоюватися в дні магнітних бур

Щоб запобігти можливим негативним наслідкам для здоров’я під час магнітних бур, фахівці рекомендують: