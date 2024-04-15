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Магнітні бурі у квітні 2024: чого чекати цього понеділка

Магнітні бурі у квітні 2024: чого чекати цього понеділка

Магнітними бурями називають збурення магнітного поля Землі, що виникають під впливом сонячної активності. Вони можуть тривати від кількох годин до кількох діб і бути як дуже слабкими, так і доволі сильними та чинити негативний вплив на здоров’я метеозалежних людей.

Як мінімум половину магнітних бур квітня поточного року ми вже пережили і, за даними фахівців з космічної погоди, найближчі пару днів обіцяють бути відносно спокійними.

Сьогодні, у понеділок, 15 квітня, можливі окремі збурені періоди, попереджають вчені Одеської обсерваторії Радіоастрономічного інституту НАН України.

Зазначимо, що період підвищеної геомагнітної активності може розпочатися вже з 17 квітня. З 19 по 22 квітня очікується тривала та одночасно сильна магнітна буря. Активність Сонця з кожним днем зростатиме.

Остання на місяці висока сонячна активність настане 29 і 30 числа. Ця буря буде слабкою.

У той же час важливо пам’ятати, що прогноз бур на такий тривалий термін неточний і може змінюватися з часом.

Чого варто побоюватися в дні магнітних бур

Щоб запобігти можливим негативним наслідкам для здоров’я під час магнітних бур, фахівці рекомендують:

  • не допускайте зневоднення. Це може порушити електролітний баланс в організмі, що може негативно позначитися на серці та судинах, і без того вразливих у період магнітних бур;
  • виключіть інтенсивне фізичне навантаження, оскільки магнітні бурі можуть призводити до виснаження енергетичних ресурсів людини та викликати підвищену стомлюваність;
  • не приймайте непотрібних медикаментів, особливо без попередньої консультації з лікарем. Це може знизити ризик негативних взаємодій та побічних ефектів;
  • не рекомендується переїдати або недоїдати. Харчування має бути багатим на вітаміни і мінерали, особливо вітамін С і магній, які можуть допомогти впоратися з негативними ефектами погодних коливань;
  • обмежте вживання кофеїну та алкоголю, а також куріння тютюну. У період магнітної бурі це може подвійно негативно позначитися на серцево-судинній системі та загальному самопочутті;
  • уникайте нестачі сну. Повноцінний сон не менше 7 годин на добу необхідний для відновлення сил і енергії організму. При геомагнітній активності нестача сну може призвести до виснаження, слабкості та головного болю.
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