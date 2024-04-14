Погода в Одесі 15 квітня: чи збережеться тепло

У понеділок, 15 квітня 2024 року, в Одесі та Одеській області очікується тепла погода без опадів. Стовпчики термометрів піднімуться вище за відмітку 21-23°С, а місцями – і до 30°С.
Такий прогноз Гідрометцентру Чорного та Азовського морів.
Прогноз погоди в Одесі на 15 квітня
В Одесі мінлива хмарність. Без опадів.
Вітер вночі західний, 3-8 м/с, вдень південно-західний 9-14 м/с.
Температура вночі 13-15°С, вдень 22-24°С тепла.
Прогноз погоди в Одеській області на 15 квітня
По Одеській області мінлива хмарність. Без істотних опадів.
Вітер вночі західний, 3-8 м/с, вдень південно-західний 9-14 м/с.
Температура вночі 10-15°С тепла, вдень 21-26°С, на півдні до 30°С тепла.
На автошляхах області видимість добра.
Фото Марії Котової