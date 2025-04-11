За даними Центру прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США, сьогодні, 12 березня, очікується геомагнітна активність із К-індексом 4 (жовтий рівень), що відповідає середній магнітній бурі.

Магнітна буря – явище, спричинене постійними спалахами і вибухами на Сонці, в результаті яких виділяється значна кількість сонячної енергії. Вона складається із заряджених частинок (протонів і електронів), які швидко рухаються в різних напрямках, зокрема до Землі. Коли вони досягають магнітосфери Землі, відбувається активність, яку вчені називають магнітними або сонячними бурями.

Бурі різняться за своєю інтенсивністю, що залежить від спалахів на Сонці. Невеликі магнітні коливання майже не відчутні і класифікуються за значенням К-індексу 2 або 3. Бурі з К-індексом 4 – вже відчуваються.

Як відомо, магнітні бурі мають здатність впливати на атмосферний тиск, тому в ці дні деякі люди можуть почуватися гірше. У деяких людей вони здатні викликати головний біль, втому, безсоння, дратівливість, зниження концентрації та загальне погіршення самопочуття.

Як зменшити вплив магнітних бур на організм

Щоб зменшити вплив магнітних бур, важливо більше відпочивати та уникати стресових ситуацій. У цей період рекомендується пити достатню кількість води, обмежити вживання кофеїну та алкоголю, а також дотримуватися легкої дієти, багатої на вітаміни та мікроелементи.