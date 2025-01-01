Магнітні бурі: прогноз космічної погоди на початок 2025 року

У січні 2025 року на Сонці можна очікувати нових активних областей, що підвищить імовірність спалахів і викидів корональної маси. Потоки сонячного вітру, що виходять із корональних дір, будуть головним чинником збурень магнітосфери Землі.

За прогнозом Центру прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США, магнітна буря К-індексу 5 накриє нашу планету 1 січня. Тим часом наступні три дні будуть спокійними.

Теж саме прогноз магнітних бур від meteoagent каже, що 31 грудня та 1 січня космічна погода може негативно вплинути на самопочуття метеозалежних людей. У ці дні індекс магнітної бурі високий – K-5. У наступні ж дні нового року він коливатиметься від 2 до 3

Магнітні бурі – це енергетичні викиди, які утворюються внаслідок різноманітних вибухів і сплесків на Сонці і зі свого боку спричиняють підвищення геомагнітної активності на Землі.

Бурі різняться за своєю інтенсивністю, що залежить від спалахів на Сонці. Невеликі магнітні коливання майже не відчутні й класифікуються за значенням К-індексу 2 або 3. Бурі з К-індексом 4 – уже відчуваються.

Поради для метеочутливих, які допоможуть максимально полегшити ваш стан: