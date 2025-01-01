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Магнитные бури: прогноз космической погоды на начало 2025 года

Магнитные бури: прогноз космической погоды на начало 2025 года

В первые дни января 2025 года в целом ожидается умеренная солнечная активность с частыми умеренными вспышками на Солнце.

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В январе 2025 года на Солнце можно ожидать новых активных областей, что повысит вероятность вспышек и выбросов корональной массы. Потоки солнечного ветра, выходящие из корональных дыр, будут главным фактором возмущений магнитосферы Земли.

По прогнозу Центра прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США, магнитная буря К-индекса 5 накроет нашу планету 1 января. Между тем следующие три дня будут спокойными.

Тоже самое прогноз магнитных бурь от meteoagent говорит, что 31 декабря и 1 января космическая погода может негативно повлиять на самочувствие метеозависимых людей. В эти дни индекс магнитной бури высокий — K- 5. В последующие же дни нового года он будет колебаться от 2 до 3

Магнитные бури – это энергетические выбросы, которые образуются в результате различных взрывов и всплесков на Солнце и в свою очередь вызывают повышение геомагнитной активности на Земле.

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Бури различаются по своей интенсивности, зависящей от вспышек на Солнце. Небольшие магнитные колебания почти не ощутимы и классифицируются по значению К-индекса 2 или 3. Бури с К-индексом 4 – уже ощущаются.

Советы для метеочувствительных, которые помогут максимально облегчить ваше состояние:

  • соблюдайте режим дня и питания;
  • не употребляйте острое, соленое, жирное, алкоголь и снизьте количество кофе;
  • гуляйте на свежем воздухе;
  • избегайте конфликтов и стрессовых ситуаций.
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Редакция ПРОФИЛЬ
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