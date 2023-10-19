Магнітні бурі: прогноз космічної погоди на 19 жовтня

Магнітна буря – це природне явище, коли через активність на Сонці у бік Землі рухаються протони та електрони з величезною швидкістю. Частки стикаються з магнітним полем Землі, викликаючи його хвилі. Ці коливання називають магнітною бурею.

Люди в дні магнітних бур набагато частіше скаржаться на головний біль, різке погіршення самопочуття, проблеми з концентрацією, порушення сну.

Також підвищена сонячна активність впливає психологічний стан людини. Можлива надмірна агресія, загострення різноманітних розладів, зокрема тривожності.

Вчені у всьому світі продовжують вивчати вплив спалахів на Сонці та магнітних бур на життєдіяльність людини.

Нагадаємо, що під час магнітних бур деякі люди можуть виявити у себе такі симптоми:

головний біль;

запаморочення;

нудота;

біль у серці;

слабкість та сонливість;

болі в спині та суглобах;

підвищений тиск;

загострення хронічних захворювань.

Як захистити себе в небезпечні дні

здорово та повноцінно харчуйтеся, пийте достатньо води,

гуляйте на свіжому повітрі,

не перевтомлюйтесь фізично та емоційно,

відмовтеся від алкоголю, куріння, енергетиків,

обмежте вживання кави, міцного чаю,

важливі справи краще перенесіть на інші дні.