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Магнітні бурі: прогноз космічної погоди на 19 жовтня

Магнітні бурі: прогноз космічної погоди на 19 жовтня

За прогнозами Одеської обсерваторії Радіоастрономічного інституту НАН України сьогодні, 19 жовтня, очікується спокійна геомагнітна обстановка.

Магнітна буря – це природне явище, коли через активність на Сонці у бік Землі рухаються протони та електрони з величезною швидкістю. Частки стикаються з магнітним полем Землі, викликаючи його хвилі. Ці коливання називають магнітною бурею.

Люди в дні магнітних бур набагато частіше скаржаться на головний біль, різке погіршення самопочуття, проблеми з концентрацією, порушення сну.

Також підвищена сонячна активність впливає психологічний стан людини. Можлива надмірна агресія, загострення різноманітних розладів, зокрема тривожності.

Вчені у всьому світі продовжують вивчати вплив спалахів на Сонці та магнітних бур на життєдіяльність людини.

Нагадаємо, що під час магнітних бур деякі люди можуть виявити у себе такі симптоми:

  • головний біль;
  • запаморочення;
  • нудота;
  • біль у серці;
  • слабкість та сонливість;
  • болі в спині та суглобах;
  • підвищений тиск;
  • загострення хронічних захворювань.

Як захистити себе в небезпечні дні

  • здорово та повноцінно харчуйтеся, пийте достатньо води,
  • гуляйте на свіжому повітрі,
  • не перевтомлюйтесь фізично та емоційно,
  • відмовтеся від алкоголю, куріння, енергетиків,
  • обмежте вживання кави, міцного чаю,
  • важливі справи краще перенесіть на інші дні.
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Редакція ПРОФІЛЬ

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