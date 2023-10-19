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Магнитные бури: прогноз космической погоды на 19 октября

Магнитные бури: прогноз космической погоды на 19 октября

По прогнозам Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины сегодня, 19 октября, ожидается спокойная геомагнитная обстановка.

Магнитная буря — это природное явление, когда из-за активности на Солнце в сторону Земли движутся протоны и электроны с огромной скоростью. Частицы сталкиваются с магнитным полем Земли, вызывая его волны. Эти колебания называют магнитной бурей.

Люди в дни магнитных бурь гораздо чаще жалуются на головную боль, резкое ухудшение самочувствия, проблемы с концентрацией, нарушение сна.

Также повышенная солнечная активность влияет на психологическое состояние человека. Возможна чрезмерная агрессия, обострение различных расстройств, в том числе тревожности.

Ученые во всем мире продолжают изучать влияние вспышек на Солнце и магнитных бурь на жизнедеятельность человека.

Напомним, что во время магнитных бурь некоторые люди могут выявить у себя следующие симптомы:

Как защитить себя в опасные дни

  • здорово и полноценно питайтесь, пейте достаточно воды,
  • гуляйте на свежем воздухе,
  • не переутомляйтесь физически и эмоционально,
  • откажитесь от алкоголя, курения, энергетиков,
  • ограничьте употребление кофе, крепкого чая,
  • важные дела лучше перенесите на другие дни.
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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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