Магнітні бурі: майбутній тиждень може виявитися складним

У той же час в американському Центрі передбачення космічної погоди зазначають: сьогодні магнітосфера Землі перебуватиме у збудженому стані, оскільки за останні 24 години сонячна активність була на високому рівні, проте суттєвих магнітних бур не очікується.

За попередніми прогнозами фахівців, наступний тиждень, з 29 липня по 4 серпня, може виявитися складним з погляду космічної погоди, оскільки кількість спалахів на Сонці зростає. Це означає, що найближчими днями ми можемо зіткнутися як із одиничними магнітними бурями, так і з цілою серією.

Тож метеозалежним людям слід максимально уважно прислухатися до рекомендацій лікарів та не забувати про прийом призначених ліків, адже магнітні бурі можуть викликати загострення хронічних захворювань.

У дні, коли відбуваються магнітні бурі, рекомендується більше відпочивати, проводити вільний час на свіжому повітрі, менше переживати через різні дрібниці.

Крім того, фізичне навантаження має бути помірним, а харчування – збалансованим. У ці дні варто вживати більше свіжих овочів та фруктів та відмовитися від жирної їжі, а також алкогольних та газованих напоїв.

А щоли сон був спокійнішим і міцнішим, увечері бажано прийняти теплу ванну, оскільки вона добре розслаблює організм.