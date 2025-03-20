У четвер, 20 березня, можливі незначні геомагнітні бурі класу G1, коли викид корональної маси (CME) може впливати на магнітне поле Землі. Про це повідомили на сайті дослідження космічної погоди Spaceweather і додали, що, згідно з моделлю NASA, основна частина CME пролетить, але його фланг може зачепити нашу планету.

Тим часом, згідно з графіком геомагнітних коливань на сайті Meteoagent, який складає свій прогноз на основі супутникових систем NOAA, TESIS і наукових міжнародних метеорологічних лабораторій по всьому світу, 20 березня очікується середній шторм у 4 бали.

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Как магнитные бури влияют на организм

Магнитные бури могут негативно влиять на здоровье людей. Однако предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений. Основные возможные последствия:

влияние на сердечно-сосудистую систему;

влияние на нервную систему;

влияние на сон;

снижение иммунитета;

обострение хронических заболеваний;

повышенная усталость, слабость.

Медики дают общие рекомендации на дни магнитных бурь и в первую очередь советуют больше отдыхать и придерживаться нормального распорядка дня.