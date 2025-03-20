В четверг, 20 марта, возможны незначительные геомагнитные бури класса G1, когда выброс корональной массы (CME) может влиять на магнитное поле Земли. Об этом сообщили на сайте исследования космической погоды Spaceweather и добавили, что, согласно модели NASA, основная часть CME пролетит, но его фланг может задеть нашу планету.

Между тем, согласно графику геомагнитных колебаний на сайте Meteoagent, который составляет свой прогноз на основе спутниковых систем NOAA, TESIS и научных международных метеорологических лабораторий по всему миру, 20 марта ожидается средний шторм в 4 балла.

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Как магнитные бури влияют на организм

Магнитные бури могут негативно влиять на здоровье людей. Однако предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений. Основные возможные последствия:

влияние на сердечно-сосудистую систему;

влияние на нервную систему;

влияние на сон;

снижение иммунитета;

обострение хронических заболеваний;

повышенная усталость, слабость.

Медики дают общие рекомендации на дни магнитных бурь и в первую очередь советуют больше отдыхать и придерживаться нормального распорядка дня.