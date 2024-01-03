Магнітні бурі: коли чекати збільшення сонячної активності

За словами фахівців Одеської Обсерваторії Радіоастрономічного інституту Національної академії наук України, у середу, 3 січня, очікується спокійна геомагнітна ситуація.
Магнітні бурі трапляються як короткочасні розлади магнітного поля та магнітосфера землі через сонячні викиди заряджених частинок. При інтенсивній сонячній активності ці мобільні заряди можуть призвести до несправностей у роботі електричних мереж та електроніки.
Згідно з попередніми прогнозами вчених, січень 2024 року, швидше за все, не засмутить нас частими та сильними магнітними бурями. Особливо серйозні спалахи на сонці ще не очікуються, і геомагнітні коливання, якщо це можливо, будуть дуже незначними.
Згідно з прогнозами вчених Одеської Обсерваторії, найближча сильна магнітна буря очікується 8 січня.
В основному, магнітні бурі впливають на людей, чутливих до змін погоди, особливо тих, хто має хронічні захворювання, або людей похилого віку. У ці періоди вони можуть відчувати головний біль, нудоту, втому та проблеми зі сном.
Як захистити себе від впливу магнітних штормів?
Перш за все, в такі дні лікарі рекомендують спостерігати режим сну, намагатися лягти спати і прокидатися одночасно. Це порада, яка є універсальною і повинна стати звичкою для будь -якої людини, яка стежить за своїм здоров’ям.
Важливо також звернути увагу на свій раціон і споживати більше води. У несподіваній сонячній активності розумно збільшити використання фруктів, овочів та органічної їжі. Допомагає перенести магнітні бурі та легкі фізичні навантаження.