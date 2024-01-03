3 січня: чому цього дня обов’язково готують страви з сиру

Яке православне свято відзначають 3 січня

3 січня в церковному календарі – день пам’яті святого мученика Гордія. Він народився в місті Кесарія, Каппадокія (нині Туреччина) в III столітті. Був воєначальником римського війська. Він так сильно увірував в християнство, що склав з себе посаду і пішов жити до пустелі самітником. Тоді ж імператор Лікій почав гоніння на християн і Гордій вирішив повернутися з пустелі, щоб допомагати іншим вірянам.

Якось в місті святкували свято на честь бога Марса, але Гордій відмовився поклонитися ідолові. Тоді його схопили, почали мучити, але навіть найжорстокіші муки він прийняв спокійно. Градоначальник побачив, що мученик непохитний, і почав пропонувати йому різноманітні нагороди та посади. Проте Гордій відмовився. Тоді святого стратили.

Що не можна робити 3 січня:

Не варто нічим хвалитися, щоб Гордій не відібрав.

Не бажано пити алкогольні напої, особливо горілку.

Заборонено брати в борг чи позичати гроші.

Народні прикмети 3 січня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: рано світає — скоро сніжитиме;

на деревах пухнастий іній — до ясної погоди найближчими днями;

зайці почали підходити до будинків — вдарять морози;

яка погода цього дня, такою вона буде в березні;

на небі з’явилася велика біла пухнаста хмара — почнуться завірюхи і хуртовини.

В давнину вірили, що злі відьми виходять на землю і можуть задоїти корову до смерті. Тому тварин годували пшеничною чи вівсяною кашою на молоці, читали спеціальні намовляння, молитви. А ще обов’язково готували страви з сиру, щоб вони принесли родині щастя та багатство.

Іменини 3 січня святкують:

Гордій,

Ірина.

Талісманом людини, народженої 3 січня, є онікс. Один з різновидів кварцу. Здавна вірили, що онікс — це чоловічий камінь. Вважали його символом мужності.

3 січня народилися:

1946 рік — український режисер, заслужений діяч мистецтв України Остап Федоришин;

1946 рік — президент Асоціації спортивних журналістів України, голова клубу незвичайних рекордсменів Валентин Щербачов;

1964 рік — живописець, скульптор Юрій Кафарський.

Важливі та пам’ятні дати 3 січня в Україні та світі:

1431 рік — бургундський герцог продає за 10 000 франків Жанну Д’Арк, захоплену в полон внаслідок зради, єпископові Кошону, який діяв від імені англійського короля;

1521 рік — папа Римський Лев Х відлучає від римо-католицької церкви релігійного реформатора Мартіна Лютера за публікацію 95 тез про фінансові зловживання в церкві;

1638 рік — в Амстердамі відкривається перший постійний театр Нідерландів — Схаубюрг, збудований Якобом ван Кампеном;

1833 рік — британські війська висаджуються на Фолклендських островах і змінюють аргентинський прапор на свій;

1868 рік — в Японії приймають “Указ про реставрацію Імператорського правління”;

1888 рік — у Вашингтоні власник фабрики з виробництва паперових цигаркових мундштуків Марвін Стоун отримує патент на соломинку для коктейлів (тоді соломинки виготовляли з паперу);

1918 рік — Одеса проголошує себе “тимчасово вільним містом”;

1919 рік — Українська Національна Рада схвалює постанову про з’єднання Західно-Української Народної Республіки з Українською Народною Республікою в Києві;

1924 рік — через два роки після виявлення поховання єгипетського фараона Тутанхамона британська експедиція знаходить головний скарб гробниці — кам’яний саркофаг фараона;

1925 рік — Беніто Муссоліні оголошує себе диктатором Італії;

1957 рік — після 11 років розробок компанія Hamilton Watch представляє перший у світі електронний годинник;

1958 рік — острівні володіння Британії у Карибському морі об’єднуюються у Вест-Індську Федерацію;

1961 рік — США відкликають дипломатичне визнання уряду Куби і закрили посольство в Гавані;

1990 рік — диктатор Панами Мануель Нор’єга здається американським військовим і вивозиться до США;

1992 рік — Єгипет, Сінгапур, Непал, Малайзія визнають незалежність України;

1992 рік — Україна встановлює дипломатичні стосунки з США;

1992 рік — згідно з Указом Президента України № 29/92 створюють “Державний експортно-імпортний банк України”;

1992 рік — командувач Чорноморського флоту І. Касатонов підписує наказ про вихід Чорноморського флоту з підпорядкування Генштабу у Москві і підпорядкування ЧФ Міністерству оборони України.

3 січня в Україні й світі відзначають:

3 січня в Україні і світі святкують Міжнародний день здоров’я душі і тіла. У добробуті людини зв’язок тіла, душі та здоров’я відіграє дуже важливу роль. Тому це свято є чудовою можливістю дослухатися до себе, почати жити по-новому. Сторіччями існує концепція гармонії душі та тіла. Існує чимало способів, які допомагають її досягнути, покращити свій добробут та здоров’я. Починати можна з малого, наприклад, змінити інтер’єр в кімнаті чи раціон.

Також 3 січня День народження соломинки для коктейлів. Зазвичай її виготовляють з пластику, але так було не завжди. Соломинка сьогодні здається нам непомітним та звичним аксесуаром до коктейлю. Цікаво, що в історії людства соломинку можна назвати найстарішим столовим прибором. Археологи знайшли схожі предмети під час розкопок шумерських міст. Вік таких виробів приблизно 3000 років до нашої ери.