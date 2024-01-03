Магнитные бури: когда ждать повышения солнечной активности

Магнитные бури возникают как кратковременные нарушения магнитного поля и магнитосферы Земли из-за солнечных выбросов заряженных частиц. При интенсивной солнечной активности эти подвижные заряды могут приводить к сбоям в работе электросетей и электроники.

По предварительным прогнозам ученых, январь 2024 года, скорее всего, не будет огорчать нас частыми и сильными магнитными бурями. Особо серьезных вспышек на Солнце пока не предвидится, а геомагнитные колебания если и возможны, то будут весьма незначительными.

По прогнозам ученых Одесской обсерватории, ближайшая сильная магнитная буря ожидается 8 января.

В основном магнитные бури влияют на людей чувствительных к погодным изменениям, особенно тем, у кого есть хронические заболевания, или пожилые люди. В эти периоды они могут испытывать головную боль, тошноту, усталость и проблемы со сном.

Как уберечь себя от воздействия магнитных бурь?

В первую очередь в такие дни медики рекомендуют соблюдать режим сна, пытаться ложиться и просыпаться в одно и то же время. Это совет, который является универсальным и должен стать привычкой для любого человека, который следит за своим здоровьем.

Также важно обратить внимание на свое питание и употреблять больше воды. При неожиданной солнечной активности разумно увеличить употребление фруктов, овощей и органической пищи. Помогает перенести магнитные бури и легкая физическая активность.