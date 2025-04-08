За даними Центру прогнозування космічної погоди (SWPC) NOAA, у вівторок, 8 квітня, прогнозується К-індекс на рівні 4 – це так званий «жовтий» рівень, що відповідає середнім магнітним бурям.

8 квітня очікується підвищена геомагнітна активність, можливі періоди штормової космічної погоди, повідомляє Одеська обсерваторія Радіоастрономічного інституту НАН України.

Магнітна буря – це наслідок спалахів і вибухів на Сонці, під час яких у космос вивільняється безліч заряджених частинок. Коли вони досягають Землі, взаємодія з її магнітосферою провокує збурення, які ми називаємо магнітними бурями. Їхня сила вимірюється за планетарним К-індексом: значення від 1 до 4 вважаються слабкими і зазвичай не помітні для більшості людей, а ось бурі з індексом 5 і вище можуть вплинути як на техніку, так і на здоров’я.

У ці дні метеозалежних можуть мучити такі симптоми, як мігрень, запаморочення, нудота, біль у серці, спині та суглобах, слабкість, сонливість або навпаки безсоння, різкі стрибки артеріального тиску, апатія, дратівливість і тривожність.

Особливу увагу своєму здоров’ю варто приділити людям із хронічним захворюваннями через ризик загострень. Близько 70% гіпертонічних кризів, інфарктів та інсультів трапляється саме під час магнітних бур.