По данным Центра прогнозирования космической погоды (SWPC) NOAA, во вторник, 8 апреля, прогнозируется К-индекс на уровне 4 – это так называемый «желтый» уровень, соответствующий средним магнитным бурям.

8 апреля ожидается повышенная геомагнитная активность, возможны периоды штормовой космической погоды, сообщает Одесская обсерватория Радиоастрономического института НАН Украины.

Магнитная буря – это следствие вспышек и взрывов на Солнце, во время которых в космос высвобождается множество заряженных частиц. Когда они достигают Земли, взаимодействие с ее магнитосферой провоцирует возмущения, которые мы называем магнитными бурями. Их сила измеряется по планетарному К-индексу: значения от 1 до 4 считаются слабыми и обычно не заметны для большинства людей, а вот бури с индексом 5 и выше могут повлиять как на технику, так и на здоровье.

В эти дни метеозависимых могут мучать такие симптомы, как мигрень, головокружение, тошнота, боль в сердце, спине и суставах, слабость, сонливость или наоборот бессонница, резкие скачки артериального давления, апатия, раздражительность и тревожность.

Особое внимание своему здоровью стоит уделить людям с хроническим заболеваниями из-за риска обострений. Около 70% гипертонических кризов, инфарктов и инсультов случается именно во время магнитных бурь.



















