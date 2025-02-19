Учені Центру прогнозування космічної погоди не очікують сильних бур найближчими днями. Сьогодні, 19 лютого, К-індекс не перевищуватиме рівня 3, тож геомагнітна ситуація залишатиметься спокійною.

Магнітна буря – явище, спричинене регулярними спалахами і вибухами на Сонці, внаслідок яких виділяється значна кількість сонячної енергії. Вона складається із заряджених частинок (протонів і електронів), які швидко рухаються в різних напрямках, зокрема до Землі. Коли вони досягають магнітосфери Землі, відбувається активність, яку вчені називають магнітними бурями або сонячними бурями.

Магнітні бурі впливають на атмосферний тиск, тому деякі люди можуть відчувати головний біль, втому і стрес. Не існує спеціальних ліків від магнітних бур, але долаючи симптоми за допомогою звичайних ліків, ви зможете полегшити свій стан.

Як знизити вплив магнітних бур

У період магнітних бур лікарі радять уникати стресових факторів, обмежити фізичні навантаження, дотримуватися режиму сну і здорового харчування. Рекомендується пити більше води, уникати кофеїну та алкоголю. Корисними для поліпшення самопочуття також будуть медитації, спокійна музика та контрастний душ.

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