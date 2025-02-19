Ученые Центра прогнозирования космической погоды не ожидают сильных бурь в ближайшие дни. Сегодня, 19 февраля, К-индекс не будет превышать уровня 3, так что геомагнитная ситуация будет оставаться спокойной.

Магнитная буря – явление, вызванное регулярными вспышками и взрывами на Солнце, в результате которых выделяется значительное количество солнечной энергии. Она состоит из заряженных частиц (протонов и электронов), которые быстро движутся в разных направлениях, в том числе к Земле. Когда они достигают магнитосферы Земли, происходит активность, которую ученые называют магнитными бурями или солнечными бурями.

Магнитные бури влияют на атмосферное давление, поэтому некоторые люди могут испытывать головную боль, усталость и стресс. Не существует специальных лекарств от магнитных бурь, но преодолевая симптомы с помощью обычных лекарств, вы сможете облегчить свое состояние.

Как снизить влияние магнитных бурь

В период магнитных бурь врачи советуют избегать стрессовых факторов, ограничить физические нагрузки, соблюдать режим сна и здорового питания. Рекомендуется пить больше воды, избегать кофеина и алкоголя. Полезными для улучшения самочувствия также будут медитации, спокойная музыка и контрастный душ.

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