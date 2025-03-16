За даними Центру прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США, у неділю, 16 березня, очікується сонячна активність із К-індексом 3 (жовтий рівень), що відповідає слабкій магнітній бурі, яка не здатна впливати на самопочуття людей.

Магнітні бурі – це збурення магнітного поля Землі, спричинене активністю Сонця. Вони можуть впливати на здоров’я людей (головні болі, втома, зміни тиску), порушувати роботу техніки (зв’язок, навігаційні системи, електромережі) і навіть впливати на тваринний світ. Важливо стежити за прогнозами магнітних бур, особливо людям із серцево-судинними захворюваннями.

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Як магнітні бурі впливають на організм

Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров’я людей. Однак попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ. Основні можливі наслідки:

вплив на серцево-судинну систему;

вплив на нервову систему;

вплив на сон;

зниження імунітету;

загострення хронічних захворювань;

підвищена втома, слабкість.

Медики дають загальні рекомендації на дні магнітних бур і насамперед радять більше відпочивати та дотримуватися нормального розпорядку дня.