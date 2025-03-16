По данным Центра прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США, в воскресенье, 16 марта, ожидается солнечная активность с К-индексом 3 (желтый уровень), что соответствует слабой магнитной буре, не способной влиять на самочувствие людей.
Магнитные бури – это возмущение магнитного поля Земли, вызванное активностью Солнца. Они могут влиять на здоровье людей (головные боли, усталость, изменения давления), нарушать работу техники (связь, навигационные системы, электросети) и даже влиять на животный мир. Важно следить за прогнозами магнитных бурь, особенно людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
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Как магнитные бури влияют на организм
Магнитные бури могут негативно влиять на здоровье людей. Однако предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений. Основные возможные последствия:
- влияние на сердечно-сосудистую систему;
- влияние на нервную систему;
- влияние на сон;
- снижение иммунитета;
- обострение хронических заболеваний;
- повышенная усталость, слабость.
Медики дают общие рекомендации на дни магнитных бурь и в первую очередь советуют больше отдыхать и придерживаться нормального распорядка дня.