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Магнітні бурі: чи стане недільний день 22 грудня важким днем ​​для метеозалежних людей

Магнітні бурі: чи стане недільний день 22 грудня важким днем ​​для метеозалежних людей

За даними фахівців Одеської обсерваторії Радіоастрономічного інституту НАН України, сьогодні, в неділю, 22 грудня 2024 року, на Землі можливі окремі періоди підвищеної геомагнітної активності, проте сильної магнітної бурі побоюватися не слід.

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Цю інформацію підтверджують і в Центрі прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США: за словами вчених, цього дня істотних магнітних бур на Землі не очікується, оскільки за останні 24 години сонячна активність була на помірному рівні.

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Попередньо слабка магнітна буря у грудні цього року можлива в період з 26 по 28 грудня.

Магнітні бурі – це енергетичні викиди, що утворюються внаслідок різних вибухів та сплесків на Сонці та у свою чергу викликають підвищення геомагнітної активності на Землі.

Бурі розрізняються за своєю інтенсивністю, яка залежить від спалахів на Сонце.

Особливо уважними до свого здоров’я в цей період слід бути людям із гіпертонією та хворобами серця та судин.

Максимально полегшити стан у дні магнітних бур можуть допомогти наступні поради:

  • дотримуйтесь режиму дня та харчування;
  • не вживайте гостру, солону, жирну, алкоголь і зменште кількість кави;
  • гуляйте на свіжому повітрі;
  • уникайте конфліктів та стресових ситуацій.

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