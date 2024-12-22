Магнітні бурі: чи стане недільний день 22 грудня важким днем ​​для метеозалежних людей

Цю інформацію підтверджують і в Центрі прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США: за словами вчених, цього дня істотних магнітних бур на Землі не очікується, оскільки за останні 24 години сонячна активність була на помірному рівні.

Попередньо слабка магнітна буря у грудні цього року можлива в період з 26 по 28 грудня.

Магнітні бурі – це енергетичні викиди, що утворюються внаслідок різних вибухів та сплесків на Сонці та у свою чергу викликають підвищення геомагнітної активності на Землі.

Бурі розрізняються за своєю інтенсивністю, яка залежить від спалахів на Сонце.

Особливо уважними до свого здоров’я в цей період слід бути людям із гіпертонією та хворобами серця та судин.

Максимально полегшити стан у дні магнітних бур можуть допомогти наступні поради:

дотримуйтесь режиму дня та харчування;

не вживайте гостру, солону, жирну, алкоголь і зменште кількість кави;

гуляйте на свіжому повітрі;

уникайте конфліктів та стресових ситуацій.

Читайте також: Як вибрати якісні консерви на новорічний стіл.