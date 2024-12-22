Магнітні бурі: чи стане недільний день 22 грудня важким днем ​​для метеозалежних людей

За даними фахівців Одеської обсерваторії Радіоастрономічного інституту НАН України, сьогодні, в неділю, 22 грудня 2024 року, на Землі можливі окремі періоди підвищеної геомагнітної активності, проте сильної магнітної бурі побоюватися не слід.
Цю інформацію підтверджують і в Центрі прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США: за словами вчених, цього дня істотних магнітних бур на Землі не очікується, оскільки за останні 24 години сонячна активність була на помірному рівні.
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Попередньо слабка магнітна буря у грудні цього року можлива в період з 26 по 28 грудня.
Магнітні бурі – це енергетичні викиди, що утворюються внаслідок різних вибухів та сплесків на Сонці та у свою чергу викликають підвищення геомагнітної активності на Землі.
Бурі розрізняються за своєю інтенсивністю, яка залежить від спалахів на Сонце.
Особливо уважними до свого здоров’я в цей період слід бути людям із гіпертонією та хворобами серця та судин.
Максимально полегшити стан у дні магнітних бур можуть допомогти наступні поради:
- дотримуйтесь режиму дня та харчування;
- не вживайте гостру, солону, жирну, алкоголь і зменште кількість кави;
- гуляйте на свіжому повітрі;
- уникайте конфліктів та стресових ситуацій.
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