Магнитные бури: станет ли воскресный день 22 декабря тяжелым днем для метеозависимых людей

Эту информацию подтверждают и в Центра прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США: по словам ученых, в этот день существенных магнитных бурь на Земле не ожидается, поскольку за последние 24 часа солнечная активность была на умеренном уровне.

Предварительно, слабая магнитная буря в декабре этого года возможна в период с 26 по 28 декабря.

Магнитные бури – это энергетические выбросы, которые образуются в результате различных взрывов и всплесков на Солнце и в свою очередь вызывают повышение геомагнитной активности на Земле.

Бури различаются по своей интенсивности, зависящей от вспышек на Солнце. Небольшие магнитные колебания почти не ощутимы и классифицируются по значению К-индекса 2 или 3. Бури с К-индексом 4 – уже ощущаются.

Особенно внимательными к своему здоровью в этот период следует быть людям с гипертонией и болезнями сердца и сосудов.

Максимально облегчить состояние в дни магнитных бурь могут помочь следующие советы:

соблюдайте режим дня и питания;

не употребляйте острое, соленое, жирное, алкоголь и снизьте количество кофе;

гуляйте на свежем воздухе;

избегайте конфликтов и стрессовых ситуаций.

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