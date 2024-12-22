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Магнитные бури: станет ли воскресный день 22 декабря тяжелым днем для метеозависимых людей

Магнитные бури: станет ли воскресный день 22 декабря тяжелым днем для метеозависимых людей

По данным специалистов Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины, сегодня, в воскресенье, 22 декабря 2024 года, на Земле возможны отдельные периоды повышенной геомагнитной активности, тм не менее сильной магнитной бури опасаться не следует.

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Эту информацию подтверждают и в Центра прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США: по словам ученых, в этот день существенных магнитных бурь на Земле не ожидается, поскольку за последние 24 часа солнечная активность была на умеренном уровне.

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Предварительно, слабая магнитная буря в декабре этого года возможна в период с 26 по 28 декабря.

Магнитные бури – это энергетические выбросы, которые образуются в результате различных взрывов и всплесков на Солнце и в свою очередь вызывают повышение геомагнитной активности на Земле.

Бури различаются по своей интенсивности, зависящей от вспышек на Солнце. Небольшие магнитные колебания почти не ощутимы и классифицируются по значению К-индекса 2 или 3. Бури с К-индексом 4 – уже ощущаются.

Особенно внимательными к своему здоровью в этот период следует быть людям с гипертонией и болезнями сердца и сосудов.

Максимально облегчить состояние в дни магнитных бурь могут помочь следующие советы:

  • соблюдайте режим дня и питания;
  • не употребляйте острое, соленое, жирное, алкоголь и снизьте количество кофе;
  • гуляйте на свежем воздухе;
  • избегайте конфликтов и стрессовых ситуаций.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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