Чому болить в області серця: основні симптоми та лікування кардіалгії

Що таке кардіалгія

Кардіалгія — це синдром, що характеризується дискомфортом і больовими відчуттями в ділянці серця, але при цьому далеко не завжди пов’язаний із захворюваннями серцево-судинної системи. Простіше кажучи, причини цього болю найчастіше виявляються не «серцевого» походження.

Пацієнти при кардіалгії зазвичай скаржаться на ниючі або поколюючі відчуття в лівій частині грудної клітки. Інтенсивність і тривалість больового синдрому при цьому дуже відрізняються. Болі та дискомфорт здатні проявлятися як у вигляді одномоментного спалаху, так і розтягуватися на кілька хвилин, годин або днів. Іноді патологічний стан триває протягом місяця і довше.

В основному кардіалгія турбує людей середнього та літнього віку, але останніми роками її виникнення відзначають і у молодших пацієнтів.

Чому виникає кардіалгія

Кардіалгія – не самостійне захворювання, а симптом різних патологічних станів. Причини її виникнення умовно поділяються на серцеві та несерцеві. До перших належать стенокардія, ураження різних оболонок серця (міокарда, перикарда, ендокарда), дисгормональна кардіопатія, вроджені або набуті вади серця.

Але частіше зустрічаються несерцеві причини: це можуть бути захворювання органів шлунково-кишкового тракту та дихальної системи, остеохондроз грудного та шийного відділів хребта, травми ребер та грудини, міжреберна невралгія, м’язово-фасціальний синдром. У жінок кардіалгію здатна викликати гормональна перебудова організму під час клімаксу.

Також нерідко зустрічається психогенна кардіалгія, коли біль та дискомфорт у ділянці серця обумовлені психотравмою, стресом, шоком або панічною атакою.

До додаткових факторів ризику розвитку синдрому відносять тривале психоемоційне напруження, розумову та фізичну перевтому, шкідливі звички, професійні ризики, несприятливі екологічні умови, а також спадковість та вік – після 50 років.

Основні симптоми кардіалгії

Кардіалгія має безліч класифікацій за різними критеріями, але в будь-якому разі її основний симптом – больові відчуття в області серця. Біль може бути різним: гострим, тупим, ниючим, поколюючим, зрідка — здавлюючим. Больові відчуття можуть виникати як у стані спокою, так і залежати від положення тіла, наприклад, з’являтися при нахилі вперед або підніманні лівої руки, змінюватися при вдиху.

При психогенній кардіалгії симптоматика зазвичай з’являється після сильного емоційного переживання і починається з прискореного серцебиття, після якого виникає болючість в області серця.

Якщо причиною синдрому є захворювання шлунково-кишкового тракту, додатково людину можуть турбувати нудота, печія, відрижка.

Також у значної кількості пацієнтів кардіалгія супроводжується страхом раптової смерті, відчуттям нестачі повітря, відчуттям неповноти вдиху, панікою, пітливістю, запамороченням.

Що робити при підозрі на кардіалгію

Якщо у вас з’явилися больові відчуття в лівому боці грудної клітки, потрібно відвідати сімейного лікаря або кардіолога і пройти комплексні обстеження, які допоможуть виявити причину болю в серці. Вам обов’язково потрібно буде здати аналізи крові, зробити електрокардіограму та УЗД серця, за необхідності – добовий моніторинг ЕКГ, тести навантаження, коронарну ангіографію.

Щоб виключити захворювання інших органів, які могли спричинити больовий синдром, лікар може призначити рентген, МРТ або КТ хребта, УЗД стравоходу та кишечника, консультації невролога, пульмонолога, гастроентеролога, психотерапевта.

Яке лікується кардіалгія

Лікування при кардіалгії призначається індивідуально в кожному конкретному випадку і залежить від причин, що її викликали. Це можуть бути прийом медикаментозних препаратів (гіпотензивних та седативних засобів, бета-блокаторів, статинів, анальгетиків, антидепресантів, вітамінів групи В), мануальна та фізіотерапія. Зрідка потрібним є хірургічне втручання для усунення гриж та новоутворень, усунення вад серця, заміни серцевих клапанів або встановлення кардіостимулятора.

Коли потрібно терміново йти до лікаря?

Якщо біль у серці має стискаючий характер, виникає лише при фізичному та (або) емоційному навантаженні, віддає у ліве плече, лопатку або шию і минає невдовзі після припинення навантаження або прийому нітрогліцерину, це швидше за все не кардіалгія, а стенокардія. Це небезпечний загрудинний біль, який виникає через недостатній приплив крові до серця по звужених судинах. Напад стенокардії потребує термінового звернення до лікаря через ризик розвитку гострого інфаркту міокарда.