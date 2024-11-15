Кіно, концерт, вистава, цікаві зустрічі та вистава: безплатні події Одеси 15-17 листопада

Глядачів чекають емоційні вистави, як-от документальна «Попіл Мрій» у Музеї геноцидів, що порушує тему втрат та надій.

У рамках художніх подій також відбудеться виставка робіт Реріха, а текстильні картини Ліани Серьогіної на шовку представлять красу природи.

Літературні зустрічі об’єднають поезію, музику та особливу атмосферу на таких заходах, як творчий вечір «1000 днів війни» і презентація часопису «Камертон».

Для поціновувачів кіно – перегляд та обговорення фільму “Редакція”.

Ті, хто шукає нових знань і розвитку, зможуть відвідати лекції, тренінги та навіть взяти участь у творчому перформансі, що створять глибокий і незабутній мистецький досвід.

Що: Документальна вистава Попіл Мрій

Де: Садова 10, Музей геноцидів (Головпоштампт)

Коли: 15 листопада, 16:00

https://www.facebook.com/share/1BcYb5h3xt/



Що: Арт вечір «Я і моє місце в світі»

Де: Торгова, 32

Коли: 15 листопада, 16:00

Реєстрація https://docs.google.com/…/1FAIpQLSetWXM7FhG…/viewform…

https://www.facebook.com/share/1EqJWEUZzE/



Що: Поезія та музика. Творча подорож з письменницями

Де: Преображенська, 35-а, б-ка Багрицького

Коли: 15 листопада, 16:00

https://www.facebook.com/share/15ANUGhvC1/



Що: Зустріч з автором книги «Відомі греки Одеси»

Де: Маразліївська, 7, Всесвітній клуб одеситів

Коли: 15 листопада, 17:00

https://www.facebook.com/share/1WVSu45gWw/



Що: Виставка робіт Реріха

Де: Велика Арнаутська, 47, оф. 2

Коли: 16 листопада, 11:00

https://www.facebook.com/share/17wgiWJt5s/



Що: Тренінг «Особисті кордони»

Де: Корольова, 46-а, бібліотека для юнацтва

Коли: 16 листопада, 13:30

https://www.facebook.com/share/19SVmhr69U/

Що: Презентація часопису «Камертон»

Де: Троїцька, 49-51, б-ка Грушевського

Коли: 16 листопада, 15:00

https://www.facebook.com/share/19V2J2ysX2/



Що: Лекція Олени Зимньої «Чаклунська Галісія»

Де: Преображенська, 35-а, б-ка Багрицького

Коли: 16 листопада, 16:00

https://www.facebook.com/share/16xF5q7Vzt/



Що: Відкриття виставки Ліани Серьогіної «Магія шовку»

Де: Маразліївська, 7, Всесвітній клуб одеситів

Коли:16 листопада, 16:00

https://www.facebook.com/share/1NV4Fh7EzQ/



Що: Перформанс «Перетравлення»

Де: Преображенська, 11

Коли: 16 листопада, 18:30

Реєстрація: https://forms.gle/RjVsZ9ypcPbji5sdA

https://www.facebook.com/share/1Dmv63i95L/



Що: Літературно-музична зустріч «1000 днів війни»

Де: Ланжеронівська, 2, Літературний музей

Коли: 17 листопада, 15:00

https://www.facebook.com/share/1EPSZ7sBib/



Що: Креативний нетворкінг «Балачки та компотик»

Де: Єврейська, 49, Простір «На часі»

Коли: 17 листопада, 16:00

https://www.facebook.com/share/19b8f9pvqm/



Що: Благодійний концерт Ольги Артеменко та Вікторії Славинської

Де: Соборна площа, 2, Галерея «Діалоги»

Коли: 17 листопада, 16:00

Донейшн

https://www.facebook.com/share/19dmFAxNGo/



Що: Спецпоказ фільму «Редакція»

Де: Грецька, 1-а, America House Odesa

Коли: 17 листопада, 17:00

Реєстрація https://docs.google.com/…/1FAIpQLSfhGGWfys…/viewform…

https://www.facebook.com/share/1W4hJA8pJM/

