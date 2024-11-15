Кіно, концерт, вистава, цікаві зустрічі та вистава: безплатні події Одеси 15-17 листопада

Середина листопада в Одесі пропонує насичену програму культурних заходів для поціновувачів різних мистецтв та цікавої науки: кіно, театру, музики, літератури художнього мистецтва та історії.
Глядачів чекають емоційні вистави, як-от документальна «Попіл Мрій» у Музеї геноцидів, що порушує тему втрат та надій.
У рамках художніх подій також відбудеться виставка робіт Реріха, а текстильні картини Ліани Серьогіної на шовку представлять красу природи.
Літературні зустрічі об’єднають поезію, музику та особливу атмосферу на таких заходах, як творчий вечір «1000 днів війни» і презентація часопису «Камертон».
Для поціновувачів кіно – перегляд та обговорення фільму “Редакція”.
Ті, хто шукає нових знань і розвитку, зможуть відвідати лекції, тренінги та навіть взяти участь у творчому перформансі, що створять глибокий і незабутній мистецький досвід.
Що: Документальна вистава Попіл Мрій
Де: Садова 10, Музей геноцидів (Головпоштампт)
Коли: 15 листопада, 16:00
https://www.facebook.com/share/1BcYb5h3xt/
Що: Арт вечір «Я і моє місце в світі»
Де: Торгова, 32
Коли: 15 листопада, 16:00
Реєстрація https://docs.google.com/…/1FAIpQLSetWXM7FhG…/viewform…
https://www.facebook.com/share/1EqJWEUZzE/
Що: Поезія та музика. Творча подорож з письменницями
Де: Преображенська, 35-а, б-ка Багрицького
Коли: 15 листопада, 16:00
https://www.facebook.com/share/15ANUGhvC1/
Що: Зустріч з автором книги «Відомі греки Одеси»
Де: Маразліївська, 7, Всесвітній клуб одеситів
Коли: 15 листопада, 17:00
https://www.facebook.com/share/1WVSu45gWw/
Що: Виставка робіт Реріха
Де: Велика Арнаутська, 47, оф. 2
Коли: 16 листопада, 11:00
https://www.facebook.com/share/17wgiWJt5s/
Що: Тренінг «Особисті кордони»
Де: Корольова, 46-а, бібліотека для юнацтва
Коли: 16 листопада, 13:30
https://www.facebook.com/share/19SVmhr69U/
Що: Презентація часопису «Камертон»
Де: Троїцька, 49-51, б-ка Грушевського
Коли: 16 листопада, 15:00
https://www.facebook.com/share/19V2J2ysX2/
Що: Лекція Олени Зимньої «Чаклунська Галісія»
Де: Преображенська, 35-а, б-ка Багрицького
Коли: 16 листопада, 16:00
https://www.facebook.com/share/16xF5q7Vzt/
Що: Відкриття виставки Ліани Серьогіної «Магія шовку»
Де: Маразліївська, 7, Всесвітній клуб одеситів
Коли:16 листопада, 16:00
https://www.facebook.com/share/1NV4Fh7EzQ/
Що: Перформанс «Перетравлення»
Де: Преображенська, 11
Коли: 16 листопада, 18:30
Реєстрація: https://forms.gle/RjVsZ9ypcPbji5sdA
https://www.facebook.com/share/1Dmv63i95L/
Що: Літературно-музична зустріч «1000 днів війни»
Де: Ланжеронівська, 2, Літературний музей
Коли: 17 листопада, 15:00
https://www.facebook.com/share/1EPSZ7sBib/
Що: Креативний нетворкінг «Балачки та компотик»
Де: Єврейська, 49, Простір «На часі»
Коли: 17 листопада, 16:00
https://www.facebook.com/share/19b8f9pvqm/
Що: Благодійний концерт Ольги Артеменко та Вікторії Славинської
Де: Соборна площа, 2, Галерея «Діалоги»
Коли: 17 листопада, 16:00
Донейшн
https://www.facebook.com/share/19dmFAxNGo/
Що: Спецпоказ фільму «Редакція»
Де: Грецька, 1-а, America House Odesa
Коли: 17 листопада, 17:00
Реєстрація https://docs.google.com/…/1FAIpQLSfhGGWfys…/viewform…
https://www.facebook.com/share/1W4hJA8pJM/