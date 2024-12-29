Магнітні бурі: чи обійдуть Землю стороною в неділю, 29 грудня

За даними Центру прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США, за останні 24 години сонячна активність була на помірному рівні.

Попередньо, слабка магнітна буря можлива в понеділок, 30 грудня.

Коли очікувати магнітні бурі у січні 2025

За попередніми прогнозами, січень 2025 року обіцяє бути відносно спокійним у плані геомагнітної активності: більшість днів обіцяють бути спокійними, тим не менш, кілька помірних магнітних бур нас все ж чекає.

Що стосується першої половини місяця, то помірні збурення можливі 5 та 10 січня. Слабкі магнітні бурі також очікуються 6, 11 та 12 січня, але значних рівнів вони не досягнуть. Невелика буря також можлива 16-18 січня.

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Як покращити самопочуття під час магнітних бур

Перш за все, під час магнітних бур потрібно більше гуляти на свіжому повітрі та слідкувати за водним балансом. Також потрібно дотримуватись режиму сну. У ці дні краще не вживати важку жирну їжу та алкоголь.

Тим, у кого є хронічні захворювання, потрібно заздалегідь подбати про наявність необхідних ліків. Також не зайвим буде перевірити, чи є у вашій аптечці таблетки від головного болю та підвищеного тиску.

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