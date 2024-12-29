Магнитные бури: обойдут ли Землю стороной в воскресенье, 29 декабря

По данным Центра прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США, за последние 24 часа солнечная активность была на умеренном уровне.

Предварительно, слабая магнитная буря возможна в понедельник, 30 декабря.

Когда ждать магнитные бури в январе-2025

По предварительным прогнозам, январь 2025 года обещает быть относительно спокойным в плане геомагнитной активности: большинство дней обещают быть спокойными тем не менее, несколько умеренных магнитных бурь нас все же ждет.

Что касается первой половины месяца, то умеренные возмущения возможны 5 и 10 января. Слабые магнитные бури также ожидаются 6, 11 и 12 января, но значительных уровней они не достигнут. Небольшая буря также возможна 16-18 января.

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Как улучшить самочувствие во время магнитных бурь

Прежде всего, во время магнитных бурь нужно больше гулять на свежем воздухе и следить за водным балансом. А еще нужно соблюдать режим сна. В эти дни лучше не употреблять тяжелую жирную пищу и алкоголь.

Тем, у кого есть хронические заболевания, нужно заранее позаботиться о наличии необходимых лекарств. Также нелишним будет проверить, есть ли в вашей аптечке таблетки головной боли и повышенного давления.

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