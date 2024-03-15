Магнітні бурі: чи довго триватиме геомагнітне затишшя

Згідно з прогнозом учених Одеської обсерваторії Радіоастрономічного інституту НАН України в п’ятницю, 15 березня, магнітних бур не очікується, але можливі окремі збурені періоди сонячної активності.
Але вже в неділю, 17 березня, Землю накриє нова магнітна буря, яку можуть відчути на собі метеозалежні люди і не тільки.
Нагадуємо, магнітні бурі – це короткочасні коливання магнітного поля Землі, що виникають під впливом сонячної активності.
Симптоми, які можуть виникати під час магнітних бур:
- Головний біль
- Запаморочення
- Нудота
- Слабкість
- Підвищена дратівливість
- Порушення сну
- Біль у м’язах і суглобах
- Зниження концентрації уваги
- Погіршення апетиту
Як правильно підготуватися до наступної магнітної бурі
Слід запастися вітамінами та мінералами, збагаченими магнієм і кальцієм, які підвищують стійкість організму до стресу і допомагають зменшити негативний вплив магнітних бур.
Крім того, важливо вести здоровий спосіб життя і правильно харчуватися. Вживайте менше важкої, жирної та гострої їжі, а також фастфуду. Натомість слід збільшити споживання сезонних овочів, фруктів, зелені, горіхів і риби.
Також медики рекомендують щодня перебувати на свіжому повітрі щонайменше 30 хвилин, регулярно займатися фізичними вправами та відпочивати належним чином.