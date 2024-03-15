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Магнітні бурі: чи довго триватиме геомагнітне затишшя

Магнітні бурі: чи довго триватиме геомагнітне затишшя

Згідно з прогнозом учених Одеської обсерваторії Радіоастрономічного інституту НАН України в п’ятницю, 15 березня, магнітних бур не очікується, але можливі окремі збурені періоди сонячної активності.

Але вже в неділю, 17 березня, Землю накриє нова магнітна буря, яку можуть відчути на собі метеозалежні люди і не тільки.

Нагадуємо, магнітні бурі – це короткочасні коливання магнітного поля Землі, що виникають під впливом сонячної активності.

Симптоми, які можуть виникати під час магнітних бур:

  • Головний біль
  • Запаморочення
  • Нудота
  • Слабкість
  • Підвищена дратівливість
  • Порушення сну
  • Біль у м’язах і суглобах
  • Зниження концентрації уваги
  • Погіршення апетиту

Як правильно підготуватися до наступної магнітної бурі

Слід запастися вітамінами та мінералами, збагаченими магнієм і кальцієм, які підвищують стійкість організму до стресу і допомагають зменшити негативний вплив магнітних бур.

Крім того, важливо вести здоровий спосіб життя і правильно харчуватися. Вживайте менше важкої, жирної та гострої їжі, а також фастфуду. Натомість слід збільшити споживання сезонних овочів, фруктів, зелені, горіхів і риби.

Також медики рекомендують щодня перебувати на свіжому повітрі щонайменше 30 хвилин, регулярно займатися фізичними вправами та відпочивати належним чином.

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Редакція ПРОФІЛЬ
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