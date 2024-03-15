Магнітні бурі: чи довго триватиме геомагнітне затишшя

Але вже в неділю, 17 березня, Землю накриє нова магнітна буря, яку можуть відчути на собі метеозалежні люди і не тільки.

Нагадуємо, магнітні бурі – це короткочасні коливання магнітного поля Землі, що виникають під впливом сонячної активності.

Симптоми, які можуть виникати під час магнітних бур:

Головний біль

Запаморочення

Нудота

Слабкість

Підвищена дратівливість

Порушення сну

Біль у м’язах і суглобах

Зниження концентрації уваги

Погіршення апетиту

Як правильно підготуватися до наступної магнітної бурі

Слід запастися вітамінами та мінералами, збагаченими магнієм і кальцієм, які підвищують стійкість організму до стресу і допомагають зменшити негативний вплив магнітних бур.

Крім того, важливо вести здоровий спосіб життя і правильно харчуватися. Вживайте менше важкої, жирної та гострої їжі, а також фастфуду. Натомість слід збільшити споживання сезонних овочів, фруктів, зелені, горіхів і риби.

Також медики рекомендують щодня перебувати на свіжому повітрі щонайменше 30 хвилин, регулярно займатися фізичними вправами та відпочивати належним чином.