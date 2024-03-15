Магнитные бури: долго ли продлится геомагнитное затишье

Но уже в воскресенье, 17 марта, Землю накроет новая магнитная буря, которую могут ощутить на себе метеозависимые люди и не только.

Напоминаем, магнитные бури – это кратковременные колебания магнитного поля Земли, возникающие под влиянием солнечной активности.

Симптомы, которые могут возникать во время магнитных бурь:

Головная боль

Головокружение

Тошнота

Слабость

Повышенная раздражительность

Нарушение сна

Боль в мышцах и суставах

Снижение концентрации внимания

Ухудшение аппетита

Как правильно подготовиться к следующей магнитной буре

Следует запастись витаминами и минералами, обогащенными магнием и кальцием, которые повышают устойчивость организма к стрессу и помогают уменьшить негативное влияние магнитных бурь.

Кроме того, важно вести здоровый образ жизни и правильно питаться. Употребляйте меньше тяжелой, жирной и острой пищи, а также фастфуда. Вместо этого следует увеличить потребление сезонных овощей, фруктов, зелени, орехов и рыбы.

Также медики рекомендуют ежедневно находиться на свежем воздухе не менее 30 минут, регулярно заниматься физическими упражнениями и отдыхать должным образом.