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Магнитные бури: долго ли продлится геомагнитное затишье

Магнитные бури: долго ли продлится геомагнитное затишье

Согласно прогнозу ученых Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины в пятницу, 15 марта, магнитных бурь не ожидается, но возможны отдельные возмущенные периоды солнечной активности.

Но уже в воскресенье, 17 марта, Землю накроет новая магнитная буря, которую могут ощутить на себе метеозависимые люди и не только.

Напоминаем, магнитные бури – это кратковременные колебания магнитного поля Земли, возникающие под влиянием солнечной активности.

Симптомы, которые могут возникать во время магнитных бурь:

  • Головная боль
  • Головокружение
  • Тошнота
  • Слабость
  • Повышенная раздражительность
  • Нарушение сна
  • Боль в мышцах и суставах
  • Снижение концентрации внимания
  • Ухудшение аппетита

Как правильно подготовиться к следующей магнитной буре

Следует запастись витаминами и минералами, обогащенными магнием и кальцием, которые повышают устойчивость организма к стрессу и помогают уменьшить негативное влияние магнитных бурь.

Кроме того, важно вести здоровый образ жизни и правильно питаться. Употребляйте меньше тяжелой, жирной и острой пищи, а также фастфуда. Вместо этого следует увеличить потребление сезонных овощей, фруктов, зелени, орехов и рыбы.

Также медики рекомендуют ежедневно находиться на свежем воздухе не менее 30 минут, регулярно заниматься физическими упражнениями и отдыхать должным образом.

 

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Редакция ПРОФИЛЬ
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