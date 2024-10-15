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Магнітні бурі: чи буде 15 жовтня небезпечною датою

Магнітні бурі: чи буде 15 жовтня небезпечною датою

За прогнозом фахівців Центру прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США, сьогодні на Землі очікують помірну сонячну активність, без істотних магнітних бур.

У вівторок, 15 жовтня, очікується сонячна активність із К-індексом 4 (жовтий рівень), що відповідає слабкій магнітній бурі.

Магнітні бурі виникають унаслідок спалахів на Сонці, коли виділяється велика кількість сонячної енергії у вигляді заряджених частинок. К-індекс визначає рівень магнітної активності на Землі від 0 до 9. Бурі, що перевищують К-індекс 5, можуть спричинити збої в роботі стільникового зв’язку, супутників та інших комунікаційних систем.

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Нагадаємо, що магнітні бурі можуть впливати на самопочуття людей, викликаючи головний біль, втому і стрес. Рекомендується дотримуватися здорового способу життя, включно з повноцінним сном і правильним харчуванням, щоб полегшити симптоми.

Слід уникати стресових ситуацій і проводити більше часу на свіжому повітрі, обираючи спокійні місця. У разі потреби людям із хронічними захворюваннями слід тримати під рукою необхідні ліки.

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