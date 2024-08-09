Магнітні бурі: 9 серпня знову штормитиме

Про це свідчать дані порталу Meteoagent.

Магнітні бурі – це збурення геомагнітного поля Землі з різною тривалістю та інтенсивністю. Вони пов’язані з потоками заряджених частинок, які викидає Сонце. Магнітні бурі можуть спричиняти перебої в роботі зв’язку, а також впливати на самопочуття людей.

Помічено, що під час потужних магнітних бур на погане самопочуття можуть скаржитися люди з хронічними хворобами, а також люди похилого віку та метеочутливі.

Як підготуватися до магнітних бур

Щоб допомогти організму благополучно і без шкоди пережити магнітні бурі, дотримуйтеся таких рекомендацій: