Магнітні бурі: 9 серпня знову штормитиме

За прогнозом експертів, у п’ятницю, 9 серпня, хвилювання магнітосфери Землі почнуться після 15:00. До вечора вони наберуть силу до рівня магнітного шторму.
Про це свідчать дані порталу Meteoagent.
Магнітні бурі – це збурення геомагнітного поля Землі з різною тривалістю та інтенсивністю. Вони пов’язані з потоками заряджених частинок, які викидає Сонце. Магнітні бурі можуть спричиняти перебої в роботі зв’язку, а також впливати на самопочуття людей.
Помічено, що під час потужних магнітних бур на погане самопочуття можуть скаржитися люди з хронічними хворобами, а також люди похилого віку та метеочутливі.
Як підготуватися до магнітних бур
Щоб допомогти організму благополучно і без шкоди пережити магнітні бурі, дотримуйтеся таких рекомендацій:
- віддавайте перевагу здоровому харчуванню, не зловживайте жирною їжею;
- пийте чисту воду або трав’яний чай, а від алкоголю утримайтеся;
- відпочивайте і висипайтеся;
- уникайте стресових факторів;
- перевірте вміст домашньої аптечки на наявність необхідних ліків.