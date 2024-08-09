Магнитные бури: 9 августа снова будет штормить

По прогнозу экспертов, в пятницу, 9 августа, волнения магнитосферы Земли начнутся после 15:00. К вечеру они наберут силу до уровня магнитного шторма.
Об этом свидетельствуют данные портала Meteoagent.
Магнитные бури – это возмущения геомагнитного поля Земли с разной длительностью и интенсивностью. Они связаны с потоками заряженных частиц, которые выбрасывает Солнце. Магнитные бури могут вызывать перебои в работе связи, а также влиять на самочувствие людей.
Замечено, что во время мощных магнитных бурь на плохое самочувствие могут жаловаться люди с хроническими болезнями, а также пожилые и метеочувствительные.
Как подготовится к магнитным бурям
Чтобы помочь организму благополучно и без ущерба пережить магнитные бури, придерживайтесь следующих рекомендаций:
- отдавайте предпочтение здоровому питанию, не злоупотребляйте жирной пищей;
- пейте чистую воду или травяной чай, а от алкоголя воздержитесь;
- отдыхайте и высыпайтесь;
- избегайте стрессовых факторов;
- проверьте содержимое домашней аптечки на наличие необходимых лекарств.