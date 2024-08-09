Магнитные бури: 9 августа снова будет штормить

Об этом свидетельствуют данные портала Meteoagent.

Магнитные бури – это возмущения геомагнитного поля Земли с разной длительностью и интенсивностью. Они связаны с потоками заряженных частиц, которые выбрасывает Солнце. Магнитные бури могут вызывать перебои в работе связи, а также влиять на самочувствие людей.

Замечено, что во время мощных магнитных бурь на плохое самочувствие могут жаловаться люди с хроническими болезнями, а также пожилые и метеочувствительные.

Как подготовится к магнитным бурям

Чтобы помочь организму благополучно и без ущерба пережить магнитные бури, придерживайтесь следующих рекомендаций: