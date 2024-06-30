Магнітні бурі 30 червня: готуємось до шторму?

Раніше вчені повідомляли, що в ніч на суботу, 29 червня, Землю накриє сильна магнітна буря. І сьогодні, 30 червня, висока сонячна активність, ймовірно, зберігатиметься.

Так, метеочутливі люди і ті, хто чутливий до геомагнітних збурень можуть відчувати дискомфорт, особливо в нічні та ранні ранкові години. Зазвичай це виявляється у погіршенні самопочуття, головних болях та дратівливості.

У таких випадках медики рекомендують зменшити фізичне та розумове навантаження, уникати стресів та забезпечувати повноцінний відпочинок.

Крім того, людям, особливо схильним до впливу магнітних бур, важливо уникати алкоголю і міцних кофеїновмісних напоїв, оскільки вони можуть посилити негативний вплив.

Корисно проводити більше часу на свіжому повітрі, що допоможе знизити вплив геомагнітних збурень на судинну систему.

Водіям рекомендується бути особливо уважними на дорогах, особливо рано вранці, оскільки магнітні бурі можуть знижувати концентрацію та уповільнювати реакцію. По можливості слід відмовитися від далеких поїздок із ночі до 9 години ранку.

Щодо перших днів липня, то, за попередніми прогнозами, на початку місяця геомагнітна активність буде низькою, але в першій декаді можливе її посилення.

Період невеликої геомагнітної активності можливий у період 4-5 липня.

Магнітні бурі – це збурення магнітного поля Землі, спричинене спалахами на Сонці. Такі явища впливають на здоров’я людини, і навіть на різні життєві процеси.