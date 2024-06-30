Магнитные бури 30 июня: готовимся к шторму?

Магнитные бури 30 июня: готовимся к шторму?

По информации Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины, сегодня, в воскресенье, 30 июня 2024 года, ожидается период повышенной геомагнитной активности.

Ранее ученые сообщали, что в ночь на субботу, 29 июня, Землю накроет сильная магнитная буря. И сегодня, 30 июня, высокая солнечная активность, по всей вероятности, будет сохраняться.

Так, метеочувствительные люди и те, кто чувствителен к геомагнитным возмущениям могут испытывать дискомфорт, особенно в ночные и ранние утренние часы. Обычно это выражается в ухудшении самочувствия, головных болях и раздражительности.

В таких случаях медики рекомендуют уменьшить физическую и умственную нагрузку, избегать стрессов и обеспечивать полноценный отдых.

Кроме того, людям, особенно подверженным влиянию магнитных бурь, важно избегать алкоголя и крепких кофеиносодержащих напитков, так как они могут усугубить негативное воздействие.

Полезно проводить больше времени на свежем воздухе, что поможет снизить влияние геомагнитных возмущений на сосудистую систему.

Водителям рекомендуется быть особенно внимательными на дорогах, особенно ранним утром, так как магнитные бури могут снижать концентрацию и замедлять реакцию. По возможности следует отказаться от дальних поездок с ночи до 9 часов утра.

Что касается первых дней июля, то, по предварительным прогнозам, в начале месяца геомагнитная активность будет низкой, но в первой декаде возможно ее усиление.

Период небольшой геомагнитной активности возможен в период 4-5 июля.

Магнитные бури – это возмущения магнитного поля Земли, вызванное вспышками на Солнце. Такие явления влияют на здоровье человека, а также на различные жизненные процессы.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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