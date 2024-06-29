Магнітні бурі: як уберегтися від сонячного впливу 29 червня

За даними Одеської обсерваторії Радіоастрономічного інституту НАН України, 29 червня магнітосфера Землі перебуватиме у збудженому стані, можливі окремі збурені періоди.

Вплив магнітної бурі

Магнітна буря характеризується як коливання магнітного поля Землі, викликані потоками сонячного вітру великої швидкості та відповідною ударною хвилею. Це природне явище, яке може мати негативний вплив як на технологічні системи, так і на фізичне та емоційне самопочуття людей.

Протягом таких періодів можливі зміни в настрої, відчуття дратівливості, апатії, тривожності та втоми. Крім того, можуть спостерігатися й фізичні симптоми, що вказують на погіршення здоров’я, зокрема:

зростання артеріального тиску;

поява нудоти, набряків;

гострі головні болі, відчуття запаморочення, тремтіння в м’язах;

посилення симптомів хронічних недуг.

Як захистити себе під час магнітних бур

У дні магнітних бур слід звертати увагу на тривожні дзвіночки свого самопочуття, навіть якщо раніше ви не спостерігали залежність від сонячної активності.

А мінімізувати негативний вплив на ваш організм допоможуть прості правила: