Новини Одеси та Одеської області

Магнітні бурі 25 грудня: перевірте свої ліки

Магнітні бурі 25 грудня: перевірте свої ліки

У середу, 25 грудня, очікується магнітна буря з К-індексом 5 (червоний рівень), яка може бути відчутною для метеозалежних людей.

1000 грн від держави на передплату друкованих медіа

Такі дані опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.

Для оцінки сили магнітної бурі вчені використовують спеціальну шкалу – К-індекс. Якщо на графіку є значення, які коливаються від 1 до 4, вони вважаються незначними і майже не впливають на магнітне поле Землі. Однак бурі від 5 до 9 балів, навпаки, несуть загрозу.

Багато людей відчувають погіршення самопочуття під час магнітних бур. Найчастішими симптомами є:

головні болі: пульсуючий, розпираючий біль у різних ділянках голови;
слабкість і сонливість: зниження енергії, бажання постійно спати;
зміна настрою: дратівливість, тривога, депресія;
проблеми зі сном: безсоння або навпаки; підвищена сонливість;
болі в суглобах і м’язах: загострення хронічних захворювань опорно-рухового апарату;
серцево-судинні проблеми: підвищення або зниження артеріального тиску, тахікардія.

Вибір редакції: Свята Різдва і Ханукії, концерти і зустрічі: куди піти в Одесі 24 – 26 грудня

Що потрібно робити в дні магнітних бур

  • Стежити за самопочуттям: Будьте уважними до сигналів вашого тіла та емоційних станів, записуйте свої відчуття та реакції, щоб краще зрозуміти, як вони пов’язані зі змінами погоди;
  • Приділити увагу здоров’ю та відпочинку. Подбайте про своє фізичне та емоційне здоров’я, приділяйте час для сну;
  • Уникайте стресу та напруження, намагайтеся уникати ситуацій, які можуть їх викликати;
  • Проведіть час на свіжому повітрі. Для деяких метеозалежних людей перебування на свіжому повітрі може допомогти пом’якшити негативні ефекти магнітної бурі.
  • Прогулянки або просто перебування на відкритому повітрі можуть допомогти вам розслабитися і поліпшити самопочуття.

 

Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Зворотній зв'язок в режимі реального часу
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk