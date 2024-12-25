Магнітні бурі 25 грудня: перевірте свої ліки

Такі дані опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.

Для оцінки сили магнітної бурі вчені використовують спеціальну шкалу – К-індекс. Якщо на графіку є значення, які коливаються від 1 до 4, вони вважаються незначними і майже не впливають на магнітне поле Землі. Однак бурі від 5 до 9 балів, навпаки, несуть загрозу.

Багато людей відчувають погіршення самопочуття під час магнітних бур. Найчастішими симптомами є:

головні болі: пульсуючий, розпираючий біль у різних ділянках голови;

слабкість і сонливість: зниження енергії, бажання постійно спати;

зміна настрою: дратівливість, тривога, депресія;

проблеми зі сном: безсоння або навпаки; підвищена сонливість;

болі в суглобах і м’язах: загострення хронічних захворювань опорно-рухового апарату;

серцево-судинні проблеми: підвищення або зниження артеріального тиску, тахікардія.

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Що потрібно робити в дні магнітних бур